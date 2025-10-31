快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

頭一遭 陸擬設EUV光阻劑標準

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國家標準委網站近日顯示，大陸首個EUV光阻劑標準《極紫外（EUV）光阻劑測試方法》作為擬立項標準。其將成陸首個EUV光阻劑標準，該標準制定不僅能夠填補大陸在該領域技術標準空白，同時通過建立統一的測試方法體系，為大陸國內外EUV光阻劑的性能評價提供客觀標尺。

外界認為或是突破日本在半導體材料長期壟斷格局的關鍵一子。

大陸國家標準委網站顯示，該標準公示截止時間為11月22日。

標準的起草單位包括上海大學、張江國家實驗室、上海華力集成電路、上海微電子裝備（集團）。

證券時報報導，標準實施後將實現三大目標：一是推動測試數據互認，降低晶圓廠對國產材料的導入風險；二是促進測試設備國產化替代，有效壓縮研發成本；三是加速實現從「進口依賴」到「自主可控」的產業躍遷。

EUV光阻劑是極紫外曝光機的關鍵材料，工作波長為13.5奈米，主要應用於7奈米及以下製程的集成電路製造，是實現先進邏輯晶片、高端存儲晶片等微小化、高性能晶片生產的不可或缺的材料。

目前EUV光阻劑主要被日本先進半導體材料公司所壟斷，比如JSR、東京應化等公司占據超過95%全球球市占，大陸這部分國產化率為零，且其國內研發也仍處於起步階段。

此外，大陸國內在EUV光阻劑測試領域尚未建立統一的技術規範，現有測試方法多沿用國外企業標準，導致在靈敏度（E0）、線邊緣粗糙度（LER）等核心性能指標的檢測流程上缺乏標準化。

EUV 材料 上海

延伸閱讀

跟上量子科技熱！陸首個光量子計算機製造工廠將落成 拚應用場景

美國抵制陸製船失效？陸單月交付4輛大型LNG船創歷史紀錄

家屬盼將孫立人遷葬至大陸安徽 陸委會：這是屬於他們的權力

路透：川習會成果未達市場預期 大陸股市應聲下跌

相關新聞

陸稀土雙雄 獲利大飆升…有望帶動景氣回溫

大陸稀土雙雄─中國稀土和北方稀土相繼披露今年前三季財報獲利分別大增1.9倍及2.8倍，主因稀土產品價格上漲。分析認為，稀...

賽力斯赴港IPO 要籌526億

賽力斯啟動港股IPO，最多募資131.8億港元（新台幣526億元），預計11月5日掛牌。此次上市是賽力斯業績兌現窗口期融...

未來5年 大陸樓市或迎4大變化

中共的「十五五規畫建議」裡十餘次提及房地產相關內容，並將「推動房地產高質量發展」納入「加大保障和改善民生力度，扎實推進全...

大陸三大海洋經濟圈 持續擴能

中國自然資源部公布「中國海洋經濟發展報告2025」顯示，2024年，大陸全國海洋生產總值達到10.5萬億元（人民幣，下同...

廣州白雲機場T3航廈啟用

廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式啟用，成為中國大陸第一個擁有五條商用跑道的民航機場，未來年旅客吞吐量可達1...

陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

中國國家統計局29日公布，2024年中國創新指數達到174.2（以2015年為100），比2023年增長5.3%，保持穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。