賽力斯赴港IPO 要籌526億

賽力斯啟動港股IPO，最多募資131.8億港元（新台幣526億元），預計11月5日掛牌。此次上市是賽力斯業績兌現窗口期融資動作，也被視為「華為系造車」首次接受國際資本定價檢驗。

賽力斯將是繼比亞迪後，第二家實現A+H股雙地上市的大陸新能源整車企業。並超越奇瑞汽車，成為2025年港股最大的車企IPO。

科創板日報報導，賽力斯此次赴港，既踩在業績爆發的窗口，也伴隨著財務結構高負債、流動性受限的現實壓力。招股書顯示，公司將約70%募資用於魔方平台、智駕系統和AI研發，意圖以自研能力，換取「通路加持」之外的中長期增長點。

在賽力斯看來，這筆資金既是「造血補強」，也是戰略性的國際資本對接。招股書中明確指出，需要透過港股建立更加開放的估值體系，以支撐全球化戰略，進一步擺脫對境內信貸體系和A股融資通路依賴。上市地點選在香港，也與問界品牌計劃出海、尋找東南亞及中東市場增長機會節奏相符。

不過，更現實考量來自財務結構壓力。截至2025年6月底，賽力斯集團合併總資產人民幣2,176.5億元，負債總額約人民幣1,648.2億元，資產負債率75.7%，雖較2024年底的87.4%已改善，但整體仍處高位。其中已抵押銀行存款人民幣262.4億元、定期存款人民幣114.3億元，兩者合計占比較高，實際可動用流動性仍受限制。

儘管賽力斯已實現收入與利潤雙突破，但增長基礎仍建立在對華為品牌依賴、平台依賴，也構成投資者衡量估值穩定性的關鍵變數。

在對華為品牌與通路綁定方面，2024年，賽力斯來自問界品牌收入占比高達90.9%，已形成「單一品牌結構」。而問界並非獨立於華為命名，是深度嵌入「華為智選車」生態，從命名、產品定義、到銷售通路高度依賴華為。此外賽力斯的智駕能力、交互系統與高端感知硬體方案，主要依託華為所主導的鴻蒙座艙與ADS高階輔助駕駛，賽力斯主要負責平台整合與製造。

隨著奇瑞的智界、北汽的享界、江淮的尊界、上汽的尚界等「華為系」車型陸續量產，問界所獨占的技術紅利正稀釋，消費者對「華為車」的辨識度正在泛化。