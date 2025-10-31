快訊

美中貿易衝突休兵 包括台灣問題在內的地緣戰略 待川普訪北京再談

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聽新聞
0:00 / 0:00

陸稀土雙雄 獲利大飆升…有望帶動景氣回溫

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸稀土「雙雄」前三季財報獲利大增。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。 美聯社
大陸稀土「雙雄」前三季財報獲利大增。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。 美聯社

大陸稀土雙雄─中國稀土和北方稀土相繼披露今年前三季財報獲利分別大增1.9倍及2.8倍，主因稀土產品價格上漲。分析認為，稀土是高端製造與戰略性新興產業的核心資源，在出口管制升級與需求爆發下，稀土價格或持續上行，有望帶動行業景氣回溫。

北方稀土前三季營收人民幣302.9億元，年增40.5%；淨利潤人民幣15.4億元，年增280.2%。

其中，第3季營收人民幣114.2億元，年增33.3%；淨利潤人民幣6.1億元，年增69.4%。

中國稀土公布，今年前三季營業收入達人民幣24.9億元，年增27.7%；淨利潤人民幣1.9億元，年增194.6%。

其中，第3季來看，營收約人民幣6.19億元，年減22.4%；淨利潤為人民幣3,047萬元，年減26.4%，單季營收及獲利衰退主因稀土價格在第3季一度回檔，加上銷售結構調整和子公司生產情況調整等因素。

對於前三季營收增長原因，稀土雙雄皆提及主因在於稀土產品價格回升。中國稀土表示，業績增長主要受到稀土產品價格回升；北方稀土稱，雖國際貿易等因素衝擊市場訂單及產品價格，但大陸國內需求穩定，對稀土市場形成有力支撐，稀土市場整體活躍度好於上年同期，隨著生產企業訂單持續恢復，帶動主流稀土產品價格上行。

中國稀土行業協會發布稀土價格指數顯示，7月和8月，該指數出現明顯上行，8月中旬創下年內新高233.2點，比2024年底上漲近43%。顯示大陸稀土市場明顯回溫。

稀土是中美貿易戰關鍵角色，並帶動稀土企業股價大漲，北方稀土今年來股價漲幅達144%，在稀土類股中居首位，中國大陸稀土股價亦接近翻倍。但大陸稀土企業去年並不賺錢，主因受到稀土價格下跌、成本傳導滯後、市場需求分化等因素影響，直至今年營運逐現好轉。

據統計，2024年全球稀土產量約為39萬噸，中國大陸稀土產量約為27萬噸，佔到全球產量的近七成；且是全球唯一擁有完整稀土產業鏈的國家。

在全球稀土資源儲量中，大陸占比約48%。也因此，稀土成為大陸戰略武器，大陸商務部4月針對七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於10月對出口管制再升級。

在30日習近平與川普會面後，中方將暫停稀土出口管制措施一年。

稀土 人民幣

延伸閱讀

民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

川習會 央視：習近平希望讓中美關係這艘大船平穩前行

習近平：中美已形成解決經貿問題共識 要盡快細化和落實

相關新聞

陸稀土雙雄 獲利大飆升…有望帶動景氣回溫

大陸稀土雙雄─中國稀土和北方稀土相繼披露今年前三季財報獲利分別大增1.9倍及2.8倍，主因稀土產品價格上漲。分析認為，稀...

賽力斯赴港IPO 要籌526億

賽力斯啟動港股IPO，最多募資131.8億港元（新台幣526億元），預計11月5日掛牌。此次上市是賽力斯業績兌現窗口期融...

未來5年 大陸樓市或迎4大變化

中共的「十五五規畫建議」裡十餘次提及房地產相關內容，並將「推動房地產高質量發展」納入「加大保障和改善民生力度，扎實推進全...

大陸三大海洋經濟圈 持續擴能

中國自然資源部公布「中國海洋經濟發展報告2025」顯示，2024年，大陸全國海洋生產總值達到10.5萬億元（人民幣，下同...

廣州白雲機場T3航廈啟用

廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式啟用，成為中國大陸第一個擁有五條商用跑道的民航機場，未來年旅客吞吐量可達1...

陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

中國國家統計局29日公布，2024年中國創新指數達到174.2（以2015年為100），比2023年增長5.3%，保持穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。