陸稀土雙雄 獲利大飆升…有望帶動景氣回溫

大陸稀土雙雄─中國稀土和北方稀土相繼披露今年前三季財報獲利分別大增1.9倍及2.8倍，主因稀土產品價格上漲。分析認為，稀土是高端製造與戰略性新興產業的核心資源，在出口管制升級與需求爆發下，稀土價格或持續上行，有望帶動行業景氣回溫。

北方稀土前三季營收人民幣302.9億元，年增40.5%；淨利潤人民幣15.4億元，年增280.2%。

其中，第3季營收人民幣114.2億元，年增33.3%；淨利潤人民幣6.1億元，年增69.4%。

中國稀土公布，今年前三季營業收入達人民幣24.9億元，年增27.7%；淨利潤人民幣1.9億元，年增194.6%。

其中，第3季來看，營收約人民幣6.19億元，年減22.4%；淨利潤為人民幣3,047萬元，年減26.4%，單季營收及獲利衰退主因稀土價格在第3季一度回檔，加上銷售結構調整和子公司生產情況調整等因素。

對於前三季營收增長原因，稀土雙雄皆提及主因在於稀土產品價格回升。中國稀土表示，業績增長主要受到稀土產品價格回升；北方稀土稱，雖國際貿易等因素衝擊市場訂單及產品價格，但大陸國內需求穩定，對稀土市場形成有力支撐，稀土市場整體活躍度好於上年同期，隨著生產企業訂單持續恢復，帶動主流稀土產品價格上行。

中國稀土行業協會發布稀土價格指數顯示，7月和8月，該指數出現明顯上行，8月中旬創下年內新高233.2點，比2024年底上漲近43%。顯示大陸稀土市場明顯回溫。

稀土是中美貿易戰關鍵角色，並帶動稀土企業股價大漲，北方稀土今年來股價漲幅達144%，在稀土類股中居首位，中國大陸稀土股價亦接近翻倍。但大陸稀土企業去年並不賺錢，主因受到稀土價格下跌、成本傳導滯後、市場需求分化等因素影響，直至今年營運逐現好轉。

據統計，2024年全球稀土產量約為39萬噸，中國大陸稀土產量約為27萬噸，佔到全球產量的近七成；且是全球唯一擁有完整稀土產業鏈的國家。

在全球稀土資源儲量中，大陸占比約48%。也因此，稀土成為大陸戰略武器，大陸商務部4月針對七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於10月對出口管制再升級。

在30日習近平與川普會面後，中方將暫停稀土出口管制措施一年。