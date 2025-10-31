楚商大會 達成57個合作項目

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第七屆楚商大會29日在武漢開幕，聚焦新產業、新技術、新應用場景。大會期間達成合作項目57個，總金額676億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，開幕式上，18個項目現場簽約，涉及光電子信息、新能源、節能環保、大健康、高端裝備、生物醫藥、算力與大數據等領域。全球楚商代表、海內外湖北商會代表等1100餘人見證簽約。

楚商是湖北商人統稱，也是湖北發展重要支撐。今年以來，湖北以鄉情為紐帶，推動楚商產業回歸、資本回流、項目回投、總部回遷、人才回鄉

第七屆楚商大會由中共湖北省委、湖北省人民政府主辦，將主體活動與全年楚商回鄉、招商推介等重點工作結合，以「楚商向新同行 回鄉共建支點」為主題，圍繞科技創新、綠色低碳、國際化發展、青年楚商成長等專題舉辦系列活動。 　　

澳大利亞楚商聯合會會長李治峰率生物製藥、科技創投等領域會員代表參會。看中湖北科教、區位、產業優勢的他，於今年在鄂州投資興建中澳國際科技產業基地。以這次楚商大會為契機，他將推進該項目向湖北黃岡延伸。

新加坡南洋國際俱樂部湖北分會執行會長趙曉通表示，將加強湖北南洋科技創新中心建設，吸引更多海外科技人才和項目到湖北落地轉化，並推動湖北企業與海外企業在智能製造、AI技術、智能康養等領域深度合作。

今年以來，湖北已在北京、香港以及瑞典等地打造一批楚商之家、楚商回鄉聯絡站；開展「楚商回鄉 共建支點」專題活動1800多場，簽約投資億元以上項目6597個。

