陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

中國國家統計局29日公布，2024年中國創新指數達到174.2（以2015年為100），比2023年增長5.3%，保持穩步增長的態勢。指數顯示，理工類人才培養規模持續壯大。

中新社報導，分領域看，創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別為186.0、162.6、215.8和132.4，分別比上年增長4.9%、5.1%、8.1%和1.9%。

國家統計局社科文司統計師林梅說，四個分領域的18個評價指標指數中，每萬名R&D（研發）人員高價值發明專利擁有量指數、理工類畢業生佔適齡人口比重指數等2個指標指數保持較快增長，增速連3年超過10%。

評價指標中，理工類畢業生占適齡人口比重指數比上年增長10.8%，連續三年保持兩位數增長。2024年中國理工農醫類本科及以上畢業生人數達314.5萬人，比上年增加17.2萬人，占比達50.7%，比上年提高0.4個百分點，高素質研發人才儲備成為支撐科技創新重要生力軍。

創新投入也繼續增加。2024年中國基礎研究經費達2500.9億元（人民幣，下同），比上年增長10.7%，延續兩位數以上較快增長勢頭，增速高於全社會R&D經費增速1.8個百分點，佔R&D經費比重達到6.88%，創歷史最好水平。

在創新產出方面，2024年中國發明專利授權數為104.5萬件，比上年增長13.5%；截至2024年底，境內有效發明專利達到468.2萬件，比上年增長16.6%。2024年中國技術市場成交合同數99.4萬項，成交總金額6.8萬億元，分別比上年增長5.1%和11.2%。