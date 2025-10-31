陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國家統計局29日公布，2024年中國創新指數達到174.2（以2015年為100），比2023年增長5.3%，保持穩步增長的態勢。指數顯示，理工類人才培養規模持續壯大。

中新社報導，分領域看，創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別為186.0、162.6、215.8和132.4，分別比上年增長4.9%、5.1%、8.1%和1.9%。

國家統計局社科文司統計師林梅說，四個分領域的18個評價指標指數中，每萬名R&D（研發）人員高價值發明專利擁有量指數、理工類畢業生佔適齡人口比重指數等2個指標指數保持較快增長，增速連3年超過10%。

評價指標中，理工類畢業生占適齡人口比重指數比上年增長10.8%，連續三年保持兩位數增長。2024年中國理工農醫類本科及以上畢業生人數達314.5萬人，比上年增加17.2萬人，占比達50.7%，比上年提高0.4個百分點，高素質研發人才儲備成為支撐科技創新重要生力軍。

創新投入也繼續增加。2024年中國基礎研究經費達2500.9億元（人民幣，下同），比上年增長10.7%，延續兩位數以上較快增長勢頭，增速高於全社會R&D經費增速1.8個百分點，佔R&D經費比重達到6.88%，創歷史最好水平。 　　

在創新產出方面，2024年中國發明專利授權數為104.5萬件，比上年增長13.5%；截至2024年底，境內有效發明專利達到468.2萬件，比上年增長16.6%。2024年中國技術市場成交合同數99.4萬項，成交總金額6.8萬億元，分別比上年增長5.1%和11.2%。

指數 專利

延伸閱讀

國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山

台星新創高峰會登場 強強聯手盼擴大國際影響力

H-1B費用調漲 偏鄉醫院：我們不可能支付10萬元

招生壓力大？幼兒園掛「台積電紅榜」 網紅阿淇博士：我是畢業生之一

相關新聞

未來5年 大陸樓市或迎4大變化

中共的「十五五規畫建議」裡十餘次提及房地產相關內容，並將「推動房地產高質量發展」納入「加大保障和改善民生力度，扎實推進全...

大陸三大海洋經濟圈 持續擴能

中國自然資源部公布「中國海洋經濟發展報告2025」顯示，2024年，大陸全國海洋生產總值達到10.5萬億元（人民幣，下同...

廣州白雲機場T3航廈啟用

廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式啟用，成為中國大陸第一個擁有五條商用跑道的民航機場，未來年旅客吞吐量可達1...

陸理工人才續壯大 科技創新生力軍

中國國家統計局29日公布，2024年中國創新指數達到174.2（以2015年為100），比2023年增長5.3%，保持穩...

楚商大會 達成57個合作項目

第七屆楚商大會29日在武漢開幕，聚焦新產業、新技術、新應用場景。大會期間達成合作項目57個，總金額676億元（人民幣，下...

2009年以來最疲弱表現 大陸第3季黃金需求意外衰退7%

世界黃金協會30日發布的2025年第3季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，全球黃金需求總量1,313噸，需求總金額達1,46...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。