廣州白雲機場T3航廈啟用

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州白雲國際機場T3航站樓和第五跑道30日正式啟用，成為中國大陸第一個擁有五條商用跑道的民航機場，未來年旅客吞吐量可達1.4億人次、貨運量達600萬噸。新華社稱，浙江助力粵港澳大灣區世界級機場群加速形成。

廣州白雲機場第三期擴建工程總投資人民幣537.7億元（約合新台幣2,325億元），歷時五年完成。

新華社指出，白雲機場T3航站樓建築造型以「花」為設計主題，融入「雲山珠水」「花城」等廣州特點，建築造型如鮮花盛放，形成「羊城花冠」的建築意象，成為廣州城市門戶形象的地標性建築。

T3航站樓內構建了大型公共藝術系統，並設立了植物園，充分體現出「中國風、嶺南味、國際範、時代感」。

白雲機場T3綜合交通中心是集航空、公路、鐵路（城軌）為一體的多方式聯運的交通綜合體，軌道總規模達到6台14線，並在地下二層設置行李託運，軌道交通出港旅客可同層值機、交運行李，高效實現「空鐵聯運」。

根據規畫，白雲機場將引入六條高鐵、五條城際、兩條地鐵、兩條高速，白雲機場可通過軌道交通與粵港澳大灣區主要機場互聯互通，形成「1小時生活圈」，讓大灣區世界級機場群「功能協同」更加強大。

大陸《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，建設世界級機場群。目前，粵港澳大灣區內有廣州、深圳、香港三座樞紐機場，珠海、澳門兩座幹線機場，以及惠州、佛山兩座支線機場，航線網絡遍及全球200多個城市。2024年，大灣區七座機場旅客總吞吐量已經突破兩億人次。

新華社引述大陸民航專家說法表示，白雲機場以T3航站樓投運為支點，為這幅「世界級機場群圖景」補上了一塊關鍵拼圖，將推動粵港澳大灣區全球資源配置能力進一步提升。

機場 廣州 建築

