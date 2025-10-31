大陸三大海洋經濟圈 持續擴能

中國自然資源部公布「中國海洋經濟發展報告2025」顯示，2024年，大陸全國海洋生產總值達到10.5萬億元（人民幣，下同），海洋經濟規模持續擴大，海洋產業結構加快調整，海洋科技創新能力顯著增強。

中新社報導，這份由國家發改委、自然資源部發布的報告顯示，中國海洋資源集約節約利用水平不斷提升，海洋生態保護修復及預警監測工作取得成效，海洋經濟對外開放合作不斷深化。2024年，沿海各地方深入挖掘海洋資源潛力，持續激發海洋經濟活力，推動區域海洋經濟發展積厚成勢，在打造海洋經濟重要增長極方面亮點紛呈。

北部、東部、南部三大海洋經濟圈持續擴能。2024年三大海洋經濟圈海洋生產總值分別為31899億元、33446億元和37858億元，分別比2020年名義增長33.1%、37.7%和33.3%。

同時，海洋強省、現代海洋城市建設加速推進。廣東海工裝備、海上風電等千億級產業集群初具雛形，「夢想」號大洋鑽探船在廣州建成入列。現代海洋城市立足自身特點，積極打造海洋經濟發展新高地，上海、深圳、青島等海洋國際競爭力不斷提升。

報告顯示，海洋經濟發展示範區創新探索更加深入。大陸全國16個海洋經濟發展示範區立足自身優勢，圍繞主要示範任務在推動海洋經濟高質量發展方面取得明顯成效。天津建成國內首條全國產的海水淡化生產線，福州成立全國首個縣級海洋碳匯交易服務平台，廈門建成全球最大的深海微生物菌種庫，深圳涉海企業發明專利超過82000項。