未來5年 大陸樓市或迎4大變化

中共的「十五五規畫建議」裡十餘次提及房地產相關內容，並將「推動房地產高質量發展」納入「加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕」板塊，進一步強化房地產的民生屬性。行業專家認為，這為「十五五」時期樓市發展錨定了清晰航向，未來5年，中國樓市或迎四大變化。

中新社報導， 中原地產首席分析師張大偉對記者表示，四大變化第一是，政策轉向。十五五規畫建議提出房地產的高質量發展，這是對行業發展階段變化的精準回應。未來，房地產業將加快構建發展新模式，完善開發、融資、銷售等基礎性制度。以銷售為例，據住建部此前透露，未來將有力有序推進現房銷售，做到「所見即所得」。

其二，供需重構。 改善優化供給，方可重構供需平衡，推動房地產市場長期平穩健康發展。《建議》從「保障托底」和「市場升級」的雙軌制設計出發，推動改善供求關係。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，改善性住房是當前結構性增量需求的重點。根據不同地方居民對改善性住房的需求差異，在供給上進行更精準匹配，是「十五五」時期住房供應的一大特點，而大戶型產品已經成近來新房市場主流。

其三，品質提升。《建議》明確，建設安全舒適綠色智慧的好房子，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。李宇嘉表示，正在推進的老舊小區改造、危舊房改造、城市更新以及完整社區建設等，都意在提升房屋質量和居住品質。 此前住建部提出通過好標準、好設計、好材料、好建造和好運維等方面推動「好房子」建設。近兩年，多地也出台文件對建築設計規畫、計容規則等進行完善和規範，未來或有更多城市跟進。 其四，存量盤活。當前，存量更新改造正成為住房供應的重要來源。《建議》提及「盤活用好低效用地、閒置房產、存量基礎設施」、「實行統籌存量和增量綜合供地」等。中指研究院認為，「十五五」時期將有更多支持盤活存量土地、存量房的政策落地。