2009年以來最疲弱表現 大陸第3季黃金需求意外衰退7%
世界黃金協會30日發布的2025年第3季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，全球黃金需求總量1,313噸，需求總金額達1,460億美元，創下單季度黃金需求的最高紀錄。但中國市場零售黃金投資與消費需求（包括金飾、金條、金幣及黃金ETF）達152噸，較去年同期下降7%，季減38%。這也是自2009年以來最疲弱的第3季需求表現。
澎湃新聞報導，若按金額計算，第3季中國零售黃金投資與消費需求高達1,204億元人民幣，年增29%，創下歷年第3季歷史最高水準。
具體來看，第3季中國金飾需求達84噸，季增21%，但年降18%，為2007年以來最疲弱的第3季表現。但按金額計，中國消費者第3季的金飾消費總額為665億元人民幣，季增和年增均顯著增長。中國市場前三季的金飾消費總需求為278噸，年跌25%。
金條與金幣的銷量年增19%至74噸，但與2013年以來表現最強勁2025年第2季相比，季減36%。前三季，中國零售黃金投資需求達313噸，為2013年以來的最高水準。
同時，中國市場黃金ETF結束了連續三個季度的流入態勢，第3季流出38億元人民幣。總持倉減少5.8噸至194噸，而資產管理總規模（AUM）則攀升11%至1,688億元人民幣，再創月末值新高。
不過，中國人民銀行購金步伐不停歇，第3季購入5噸，官方黃金儲備達2,304噸，占外匯儲備總額的7.7%。
展望第4季，世界黃金協會認為，金飾消費或迎來傳統的季節性改善，但這可能被金價上漲及2026年中國春節假期較往年更晚限制。但潛在的財政或貨幣政策刺激有望帶來的消費能力提振，或有助於緩解金飾消費的部分疲軟態勢。同時，黃金投資需求將受到地緣政治風險高企及國際緊張局勢再度升級的影響而維持相對強勢。若金價強勢不減且各經濟體央行繼續增持黃金，金條與金幣投資則將持續受到關注。
