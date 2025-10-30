快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

陸方未在川習會提及「反台獨、反介入」 陸委會：密切關注

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會30日上午給立法院的報告中，多次提到研判大陸將於川習會重申反台獨等對台立場，但最後陸方沒有在通稿有任何著墨，陸委會發言人梁文傑30日下午表示，「會密切關注」。記者廖士鋒／攝影
陸委會事前研判「川習會」，大陸方面將會提及反台獨、反介入，結果中美雙方釋出會晤消息均未含台灣。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日下午在記者會上回應本報記者詢問表示，「這次川習會，據我們所知道，台灣問題並沒有包括在內，目前沒有更多訊息提供，之後可能有相關資訊釋出，我們也會密切關注」。

陸委會30日上午提交給立法院國防外交委員會的書面報告指出，「川習會」或觸涉台議題，陸委會還指出，大陸須藉「川習會」維持美中關係以穩定外部環境，並藉機加大對台宣傳，研判「川習會」不致改變美中戰略競爭格局。

根據陸委會事先研析，大陸將於「川習會」重申對台立場，並藉機加大對台宣傳操作。陸委會還表示，大陸慣常利用涉外場合操作，塑造國際社會支持其「一中」、「反獨」等立場。研判大陸將於「川習會」重申「反獨」、「反介入」等對台基調。

川習會 陸委會 梁文傑

