陸方未在川習會提及「反台獨、反介入」 陸委會：密切關注
陸委會事前研判「川習會」，大陸方面將會提及反台獨、反介入，結果中美雙方釋出會晤消息均未含台灣。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日下午在記者會上回應本報記者詢問表示，「這次川習會，據我們所知道，台灣問題並沒有包括在內，目前沒有更多訊息提供，之後可能有相關資訊釋出，我們也會密切關注」。
陸委會30日上午提交給立法院國防外交委員會的書面報告指出，「川習會」或觸涉台議題，陸委會還指出，大陸須藉「川習會」維持美中關係以穩定外部環境，並藉機加大對台宣傳，研判「川習會」不致改變美中戰略競爭格局。
根據陸委會事先研析，大陸將於「川習會」重申對台立場，並藉機加大對台宣傳操作。陸委會還表示，大陸慣常利用涉外場合操作，塑造國際社會支持其「一中」、「反獨」等立場。研判大陸將於「川習會」重申「反獨」、「反介入」等對台基調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言