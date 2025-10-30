快訊

比亞迪公布第3季財報 獲利意外衰退32%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
比亞迪第3季財報獲利意外衰退32%。圖／新華社
比亞迪第3季財報獲利意外衰退32%。圖／新華社

比亞迪30日晚間公布第3季財報，營收及獲利意外衰退，營收人民幣1,950億元，年降3.05%，為近期首次單季度營收衰退；歸母淨利潤人民幣78.2億元，較去年同期暴跌32.6%，主因研發費用大增及產能投資擴張太大。

累計比亞迪前三季營收人民幣5,663億元，年增12.75%；歸母淨利潤人民幣233億元，年降7.55%，扣非淨利潤人民幣205億元，年降11.65%；經營性現金流人民幣408億元，年降27.42%

華爾街見聞報導，比亞迪第三季營收年降3.05%，這是公司近年來罕見的單季度收入衰退，更令投資者擔憂的是，歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣78.2億元，暴跌32.6%，跌幅遠超營收降幅。扣非淨利潤人民幣68.9億元，年降36.65%，顯示公司主營業務的盈利能力承壓更為明顯。

更值得關注的是現金流狀況。經營活動產生的現金流量淨額人民幣408億元，同比大幅下降27.42%，現金流的惡化速度甚至快於利潤下滑，這通常意味著應收帳款增加、存貨積壓或回款困難等問題。

比亞迪財務資料顯示，公司面臨的成本壓力日增。前三季營業成本人民幣4,651億元，年增14.7%，增速超過營收增速近2個百分點，導致毛利率17.86%，較去年同期下降約1個百分點。

費用端的壓力同樣顯著。比亞迪研發費用人民幣437億元，年增31.3%，占營收比例高達7.72%。銷售費用人民幣185億元，年增11.21%；管理費用人民幣153億元，年增23.04%。三項費用合計達775億元，年增22.37%，超出營收增速。

比亞迪總資產人民幣9,019億元，較年初增長15.14%。其中，存貨1,530億元，較年初激增31.8%，存貨增速遠超營收增速。在建工程488億元，較年初暴漲144.5%，開發支出31.5億元，較年初激增519.6%，顯示公司正在大舉擴張產能和加碼研發。

比亞迪

路透：川習會成果未達市場預期 大陸股市應聲下跌

儘管美國總統川普給他與大陸國家主席習近平的會晤打超出滿分的12分,資本和股票市場反應則較為謹慎,路透稱,因會後宣佈的貿易...

銷量增加導致毛利上升 上緯新材第3季淨利潤年增50%

上緯新材30日發布2025年第3季財報,受到銷量增加導致毛利上升影響,淨利潤人民幣3,064.7萬元(新台幣1.2億元)...

跟上量子科技熱！陸首個光量子計算機製造工廠將落成 拚應用場景

輝達提出量子科技前景帶動資本市場熱,大陸方面也緊急追趕。北京一家光量子計算機研發企業表示,在深圳新建的首個光量子計算機製...

黃仁勳：對中晶片禁恐令美失AI主導 比爾蓋茲：中核聚變研發或超車

最新研究顯示,中國科學家正迅速崛起,成為全球科研領域的主導力量。與此同時,Nvidia(輝達,另譯英偉達)執行長黃仁勳指...

宗馥莉公開露面了！以宏勝總裁出席會議 疑為經銷商大會挽狂瀾

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面,她的頭銜是宏勝飲料集團總裁,這也是她9月辭去娃哈哈董座後首次露面。另對於...

