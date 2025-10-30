跟上量子科技熱！陸首個光量子計算機製造工廠將落成 拚應用場景

輝達提出量子科技前景帶動資本市場熱，大陸方面也緊急追趕。北京一家光量子計算機研發企業表示，在深圳新建的首個光量子計算機製造工廠也將落成，正式進入到小批量生產階段。顯示大陸相關產業正力拚從理論研究向應用場景過渡。

光量子計算是利用光的量子特性來進行計算的技術，是主流的量子計算技術。比起其他技術路線，光量子計算不需要超低溫，且具有量子比特數規模大、室溫穩定運行、相干時間長等多方面優勢，在短期內可實現工程化，是商用量子計算機的新興形態。

央視報導，北京一家光量子計算機研發企業，負責人介紹，目前企業已完全掌握光電融合晶片等多項核心組件研發生產。他們最新一代產品的計算能力達到了1,000個量子比特，意味著在單次計算中可以控制1,000個變量，從而能真正開始解決部分現實問題。

該企業還與國家多家實驗室及高校院所達成合作，在AI、金融行業風控、生物醫藥研發等領域快速拓展應用場景，甚至對於公共安全都是有巨大幫助意義的。

據了解，前述企業為北京玻色量子，據新華社此前報導，其落腳在深圳的專用光量子計算機製造工廠包括模塊研製、整機生產與製造、質量控制與測試系統三大業務板塊。

大陸在量子科技也有進度：今年以來，超導量子計算原型機「祖沖之三號」正式對外發布；大陸三大電信運營商加強量子通信布局，在光通信領域的長距離高速傳輸中取得進展；中國科學技術大學「本源悟空」量子計算機團隊近日完成藥物分子性質預測的真機驗證實驗。這一技術將HIV抗病毒藥物篩選準確率從73%躍升至97%，顯示具備實用化能力等

日前大陸官方發布的「十五五」規劃建議提出，要推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟增長點。量子科技成為大陸未來重點發展領域之一。

據中研普華研究院預測，2025年全球量子科技市場規模將突破61億美元，其中，中國大陸市場規模有望達到人民幣115.6億元，五年複合增長率超過30%。

大陸企查查數據顯示，截至29日，大陸現存量子計算相關企業有9.6萬家；截至29日，2025年已註冊2.21萬家相關企業，相比2024年同期增加9%。