十五五建議經濟增長合理區間 瑞銀：可能是4.5-5.0%的隱性GDP增長目標
繼上周四中全會公告發布後，中國大陸於10月28日發布《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文，對2026-2030年中國大陸的未來發展規劃提供更多細節和具體措施。
除了10月23日全會公告中的關鍵資訊外，《建議》還包含一些額外的重要資訊，值得注意的是，《建議》提出將經濟增長保持在「合理區間」。
瑞銀投資銀行高級大陸經濟學家張寧博士表示，「我們認為可能為4.5％-5.0%的『隱性』GDP增長目標。我們預計居民消費占GDP比重從2024年的40%提高到2030年的43-45%」。 此外，《建議》還要求居民收入增長和「經濟增長同步」，以及中等收入群體持續擴大。
張寧表示，雖然四中全會公告未明確提及反內卷行動，但《建議》將這一主題併入構建全國統一大市場，要求統一市場基礎制度規則，完善產權保護、市場准入、資訊披露、社會信用、兼併重組、市場退出等制度，規範地方政府經濟促進行為（特別是投資），破除地方保護和市場分割，形成優質優價、良性競爭的市場秩序。如我們之前所述，關於反內卷全面的頂層指導方針短期內可能不會出臺。新五年規劃可能仍主要聚焦差異化的供給側措施和建設全國統一大市場，而提振需求將是反內卷的成功關鍵。
