胡潤女富豪榜公布！翰森鍾慧娟財富1400億奪冠 宗馥莉跌至第三

胡潤研究院公布《2025胡潤女企業家榜》，翰森藥業(03692)主席兼首席執行官鍾慧娟及其女兒孫遠以1410億元(人民幣，下同)財富首度登頂，成為中國新女首富，身家大增83%。娃哈哈原董事長宗馥莉以875億元，排名由首位降兩位至第三。

消費電子領域帶動多名女企業家財富大增，排第二位為藍思科技董事長周群飛，財富急增75%至1100億元；第四位為立訊精密董事長王來春，財富增38%至855億元。從事房地產業務的女企業家，財富大縮水，碧桂園主席楊惠妍身家大減105億元，當前財富僅為5年前的14%，降幅最為突出；另一位富華國際集團董事局主席陳麗華，身家減少80億元，兩人排名分別跌至第20位及第11位。

今年有8位「80後」入榜，包括年僅40歲的小紅書聯合創辦人瞿芳，成為最年輕白手起家女企業家，其餘7位均為財富繼承，包括43歲的宗馥莉、42歲的蘇商嚴昕、44歲的楊惠妍、42歲的達利食品副總裁許陽陽、38歲的孫遠、41歲的合盛副董事長羅燚及33歲的中國生物製藥席謝其潤。

前50名中國女企業家總財富較去年增長32%，達到1.9萬億元；千億級女企業家有2位；千億級男企業家有37位。前50名女企業家平均年齡60歲，較去年提高2歲。

資料顯示，楊惠妍曾十度登頂，玖龍紙業董事長張茵三次，龍湖集團創辦人吳亞軍兩次，周群飛、陳麗華、新鴻基地產大股東郭鄺肖卿與宗馥莉各一次。

胡潤集團董事長兼首席研究長胡潤表示：「過去一年，前50名中國女企業家總財富大幅上漲30%以上，達1.9兆元，較十年前實現翻倍增長。今年榜單中，近八成女企業家十年前未入前50，而前50名男企業家中，超七成十年前未入前50。生命健康領域，鍾慧娟、華熙國際的趙燕、愛美客的簡軍近年崛起；食品業，「醬油女王」海天味業的程雪財富是十年前的三倍，「香料女王」華寶國際的朱林瑤近翻倍，海底撈的李海燕、舒萍為新面孔。

「在消費電子配件領域，湧現出這麼多成功女企業家實屬罕見，我們沒有見到任何一個其他行業的前三名都是女企業家。」湖南長沙藍思科技的周群飛、廣東東莞立訊精密的王來春、廣東江門領益智造的曾芳勤，都成為行業標竿。