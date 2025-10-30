快訊

路透：川習會成果未達市場預期 大陸股市應聲下跌

聯合報／ 記者賴錦宏即時報導
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。圖／中新社資料照
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。圖／中新社資料照

儘管美國總統川普給他與大陸國家主席習近平的會晤打超出滿分的12分，資本和股票市場反應則較為謹慎，路透稱，因會後宣佈的貿易協議或未達預期，中國大陸股市星期四（10月30日）大範圍下跌。

路透報導，川普星期四上午在韓國釜山與習近平會晤前後，市場預期樂觀，A股上證指數自從星期二（28日）站上4000點創10年新高後，星期四盤中持續在4000點以上的高位。

不過隨著中美兩國元首歷時約1小時40分鐘的談話結束後，陸續宣佈達成的協議或未及投資者預期，A股應聲下跌。

據第一財經報導，星期四收盤，三大股指今日集體收跌，上證指數報收3986.9點，跌0.73%，跌破4000點；深成指報收13532.13點，跌1.16%；創業板指報收3263.02點，跌1.84%。

滬深京三市全天成交額2萬4643億元（人民幣，下同），較上日放量1736億元。CPO、電子零件、遊戲等概念集體下挫，證券、煤炭、養殖業板塊普跌。

