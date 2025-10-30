川習會未激勵 陸股殺尾盤收黑

快訊

中央社／ 台北30日電

川習會今天登場，會後釋出美中經貿團隊達成解決問題的共識。不過，中國A股未受消息激勵，三大指數皆下跌作收，上證綜合指數失守4000點大關。

綜合澎湃新聞、財聯社等陸媒，A股三大指數今天都低開。早盤滬深兩市狹幅整理，漲跌互現。下午2時過後出現殺尾盤，當時中國官媒發布川習會的新聞稿，習近平指出，「兩國經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識」。

至收盤，滬指跌0.73%，報3986.9點，失守4000點大關；深指跌1.16%，報13532.13點；創業板指跌1.84%，報3263.02點。

從類股看，鋰礦概念股快速走強，量子科技概念股表現活躍，電池概念股震盪走強，算力硬體股則集體走弱，多股大跌；遊戲股重挫，煤炭股多數下跌。

中國金融資訊平台Wind統計顯示，滬深兩市及北交所今天共有1238檔股票上漲，4097檔股票下跌，平盤則有102檔。

滬深兩市成交總額人民幣2兆4217億元（約新台幣10.49兆元），較前一交易日增加1657億元。

川習會

