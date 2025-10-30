快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

中國大陸化解地方債 多家融資平台與政府信用切割

中央社／ 台北30日電

為呼應官方化解地方債務、防止隱形債務不斷新增，原本擔負中國地方政府各項融資與投資功能的城投公司，正在密集與政府信用切割、剝離政府融資功能。

綜合經濟觀察網和澎湃新聞報導，10月30日，貴州省畢節市大方縣產業發展控股集團有限公司發布公告稱，該集團旗下融資平台公司大方縣公務用車租賃有限公司已採取實體化轉型方式剝離政府融資功能，不再承擔政府融資職能。

大方縣產控集團說，此舉是為貫徹中央要求，切實釐清政府與企業的權責邊界，鞏固政資分開、政企分開改革成果。

報導指出，2025年以來，越來越多的政府城投平台宣布與政府信用切割——不再與地方政府信用掛鉤，不再承擔政府融資職能。

10月22日，貴州大方縣1家融資平台及46家類平台公司公告退出政府融資平台，融資行為與地方政府信用脫鉤；10月20日，安徽蚌埠龍子湖區龍鼎建設公司退出平台監管名單；10月14日，青海融鑫實業發展有限公司剝離政府融資職能，轉型為市場化主體。

僅10月份以來，已經有超過15家城投平台宣布退出政府融資平台。

中國人民銀行等4部門8月聯合發布「關於規範退出融資平台公司的通知」，要求在2027年6月份之前，地方政府的融資平台清零，地方政府隱性債務清零，城投公司退出融資平台名單，剝離政府投融資職能。

這份文件公布後，目前至少已經有100餘家城投平台宣布退出政府融資平台。

人行行長潘功勝9月下旬在一場新聞發布會上表示，過去5年，人行高度關注防範金融風險和維護金融穩定。其中在化解融資平台債務風險方面，推動地方政府化解債務風險，剝離融資平台的政府融資功能，轉型為市場化的經營主體；引導金融機構通過債務重組，降低融資平台流動性風險和利息負擔。相關工作取得重要的階段性成效。

他說，截至今年6月末，與2023年初相比，融資平台數量下降超過60%，金融債務規模下降超過50%。

據報導，不少地方政府融資平台公司事實上承擔著政府融資職能，是地方經濟發展的主力軍和城市建設的先鋒軍，推動了地方經濟發展，但與此同時過度舉債、管理不規範等問題，也帶來地方政府隱性債務快速膨脹，給地方經濟財政運行帶來較大風險。

城投平台宣布退出政府融資平台後，其現有債務能否依靠自身能力順利化解，政府支持是否隨之割裂，乃至於經營業務上的轉型之路，都成為市場關注的焦點。

債務 經濟發展 金融風險

延伸閱讀

詐團轉型運毒牟暴利！警破獲海運走私第四級毒品先驅原料500公斤

第一銀行攜手正隆集團推 ESG 專案融資 支持供應鏈低碳轉型

告別永康砲兵學校 軍事基地將轉型會增加一座「台南公園」

友達多元轉型 強攻能源

相關新聞

黃仁勳：對中晶片禁恐令美失AI主導 比爾蓋茲：中核聚變研發或超車

最新研究顯示，中國科學家正迅速崛起，成為全球科研領域的主導力量。與此同時，Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳指...

宗馥莉公開露面了！以宏勝總裁出席會議 疑為經銷商大會挽狂瀾

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，她的頭銜是宏勝飲料集團總裁，這也是她9月辭去娃哈哈董座後首次露面。另對於...

香港打詐見效逮4500人 前9月騙案損失7.2億美元大跌12%

香港今年前9月錄得3萬2142宗詐騙案，按年微升0.1%，涉款56.4億港元（約7.2億美元），整體宗數基本持平，但損失...

比亞迪領軍！中國電動車攻港 特斯拉不再吃香

中國電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

對標韓廠！長鑫存儲官宣發布LPDDR5X 速率登頂10667Mbps

大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）官網發布，已推出LPDDR5X產品，最高速率達到10667Mbps，是大陸首次技術突破...

陸神舟21明日發射 將首次把老鼠帶上太空進行科學實驗

大陸神舟21號載人太空梭預定10月31日23時44分發射升空。央視新聞報導，神舟21號太空人在軌期間將新開展27項科學與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。