對標韓廠！長鑫存儲官宣發布LPDDR5X 速率登頂10667Mbps

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
長鑫存儲官宣發布LPDDR5X，速率登頂10667Mbps。（圖／截自長鑫存儲官網）
長鑫存儲官宣發布LPDDR5X，速率登頂10667Mbps。（圖／截自長鑫存儲官網）

大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）官網發布，已推出LPDDR5X產品，最高速率達到10667Mbps，是大陸首次技術突破。值得注意的是，LPDDR5X最高速率達到10667Mbps，與SK海力士去年10月量產的同規格產品完全對標，短短一年後長鑫LPDDR5X就在該速率級別實現首次技術突破。同時，LPDDR5X可以相容LPDDR5，功耗則比LPDDR5降低30%，在追求「高頻低耗」的主流市場方向上進一步領跑。

官網產品介紹稱，「LPDDR5/5X 是第五代超低功耗雙倍速率動態隨機記憶體。透過創新的封裝技術和優化的記憶體設計，長鑫存儲 LPDDR5X在容量、速率、功耗上都有顯著提升，目前提供12Gb和16Gb兩種單顆粒容量，最高速率達到10667Mbps ，達到國際主流水準，較上一代LPDDR5提升66%，同時可以相容LPDDR5，功耗則比LPDDR5降低了30%。」

目前長鑫存儲LPDDR5X的產品包括顆粒、晶片及模組等形態。其中顆粒包括12Gb和16Gb兩個容量點。晶片形態提供覆蓋12GB、16GB、24GB等多個容量點的解決方案。模組形態的LPCAMM產品容量為16GB和32GB。LPDDR5X產品的速率覆蓋8533Mbps、9600Mbps、10667Mbps，同時相容LPDDR5。目前8533Mbps和9600Mbps速率的LPDDR5X產品已於今年5月量產，10667Mbps速率的產品已經啟動客戶送樣。

集微網報導，從技術與產業價值來看，10667Mbps速率的突破堪稱「解渴」。當前端側AI應用爆發，記憶體頻寬已成為制約設備性能的關鍵瓶頸，實測數據顯示，搭載10.7Gbps（即上述10667Mbps）速率記憶體的設備，運行Llama 2等大型語言模型時，回應速度、語音轉譯等任務效率都大大提升。對旗艦手機而言，這一速率可輕鬆支撐8K視訊連拍、高幀率遊戲多開等高頻場景，解決了先前國產終端完全依賴韓系記憶體才能實現極致性能的痛點。

據官網信息，「長鑫存儲LPDDR5X 首創uPoP®小型封裝，滿足移動旗艦手機更輕更薄的需求，以超強性能優化使用體驗，助力設備突破性能瓶頸，開啟移動智慧新體驗。」

封裝技術的創新嘗試也從側面印證了長鑫存儲在上周ASICON閉幕演講上分享的產品研發重大進展：正在研發一款厚度僅為0.58mm的LPDDR5X，如果這款產品成功量產，將會是業內最薄的LPDDR5X產品。

長鑫存儲目前正在開發的HiTPoP封裝技術嚴格遵循JEDEC制定的焊球布局標準，確保與現有主板設計相容，但透過減薄技術，將改善因SoC溫升導致的DRAM高速IO性能瓶頸。這一技術如果成功量產，無疑會助力大陸國產LPDDR5X繼續突破性能瓶頸。

