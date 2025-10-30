環旭第3季獲利年增近22% 估第4季營益率持穩

快訊

中央社／ 台北30日電

半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子預估，第4季單季營收變動情況，與2024年同期相近，主要是通訊類產品關鍵原物料採購成本下降、使得產品降價影響，環旭預估第4季營業利益率水準較去年同期持平。

根據資料，環旭2024年第4季營收人民幣166.8億元，微幅季增0.4%、較2023年第4季人民幣177.3億元下滑約5.9%，環旭2024第4季營益率約3%。

環旭於29日公布第3季財報，單季營收人民幣164.27億元，年減1.16%，第3季歸屬母公司業主獲利人民幣6.25億元，年增21.98%，每股基本純益人民幣0.29元。

環旭累計今年前3季營收人民幣436.41億元，年減0.83%，前3季獲利人民幣12.63億元，年減2.6%，累計前3季每股純益人民幣0.59元。

從產品分類來看，消費電子類占環旭前3季營收比重約35.6%，通訊類占比約31.4%，工業類占比約12.7%，雲端和儲存類占比約9.8%，汽車電子占比約8.3%。

展望營運，環旭在9月法人說明會中指出，積極布局AI加速卡、智慧眼鏡等業務，預期2026年可提振業績，環旭持續與日月光投控業務協同並垂直整合，布局光通訊包括共同封裝光學元件（CPO）、電源配電系統（PDU）電源模組等業務。

