陸神舟21明日發射 將首次把老鼠帶上太空進行科學實驗

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸神舟21號這次任務將由三名太空人張陸（中）、武飛（右）、張洪章三人負責，由張陸擔任指令長。（新華社）
大陸神舟21號這次任務將由三名太空人張陸（中）、武飛（右）、張洪章三人負責，由張陸擔任指令長。（新華社）

大陸神舟21號載人太空梭預定10月31日23時44分發射升空。央視新聞報導，神舟21號太空人在軌期間將新開展27項科學與應用項目，並將首次在軌實施中國嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄四隻小鼠，隨太空梭升空並進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。

報導稱，神舟21號此次主要針對空間生命科學與生物技術、航天醫學、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒、航天新技術等多個領域的關鍵科學問題進行深入系統的研究。

四隻隨太空人升空的老鼠，之後也會隨著太空梭返回地球，進一步開展科學研究，探索小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律。

央視新聞指出，神舟21號還將開展空間環境下遺傳密碼起源與手性的關係項目，探索氨基酸—核甘的不同手性組合之間的選擇性規律，探討分子手性和重力環境對生物分子同手性起源的影響。

此外，神舟21號還上行了面向空間應用的鋰離子電池電化學光學原位研究、空間站在軌智能算力平台試驗等搭載項目，將為後續開展科學研究提供依據，為在軌應用進一步奠定基礎。

大陸神舟21號載人太空梭與長征二號F遙21運載火箭組合體已準備就緒，預定10月31日23時44分發射升空。（中新社）
大陸神舟21號載人太空梭與長征二號F遙21運載火箭組合體已準備就緒，預定10月31日23時44分發射升空。（中新社）

