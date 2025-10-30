快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

工業富聯第3季獲利大增62%

經濟日報／ 記者林宸誼葉文義／綜合報導
工業富聯。聯合報系資料照
工業富聯。聯合報系資料照

鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯昨（29）日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付等，單季淨利為人民幣103.7億元，年增62%；營收人民幣2,431.7億元，年增42.8%。

工業富聯財報亮麗，股價先行，其A股29日大漲9.2％，每股收在人民幣80.8元，再創歷史新高。工業富聯股價今年累計漲幅高達275.8％，總市值高達人民幣1.6兆元。

財報顯示，工業富聯前三季累計營收人民幣6,039.3億元，年增38.4%；淨利潤人民幣224.8億元，年增48.5%。

財聯社報導，工業富聯業績增長主要得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付，以及雲服務商客戶需求強勁，推動雲計算業務快速增長，其中AI伺服器、交換機等高增長產品表現突出。

在交換機方面，因AI需求持續放量，交換機業務成長顯著，第3季單季增長100％，其中800G交換機單季增長超27倍。雲計算業務前3季營收增長超65％，其中GPU AI伺服器營收增長超過300％，第3季增逾五倍。

工業富聯在財報中表示，公司在主要客戶的市場份額穩步提升，同時經營效率的持續優化也助推了利潤增長。

人民幣 規模 客戶

延伸閱讀

GTC 大會正式開幕 鴻海上演慶祝行情 股價創新高

鴻海攜手輝達Uber及Stellantis 攻自駕車隊

劉揚偉出席輝達GTC大會 透露鴻海在美打造AI設施

超級電腦戰場 鴻海、廣達早有布局

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

港「自駕小黃」爭霸戰 開打

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。