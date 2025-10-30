快訊

9月狂賣百萬輛 年增6% 陸燃油車退場 還早得很

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸新能源汽車市占不斷攀升的背景下，被列為「少數群體」的燃油車銷量已連續四個月成長，今年9月還賣出100萬輛，年增6.4%，專家認為，燃油車「退場論」為時尚早。

一財網報導，中國汽車工業協會公布，9月大陸國內乘用車銷量229.9萬輛，年增11.2%。

其中，傳統燃油車9月銷量100萬輛，比去年同期增加6萬輛，年增長6.4%，已連續四個月成長，並帶動今年前九月燃油車銷量年增1.7%，順利由負轉正，反觀去年全年燃油車可是年跌17.7%。

大陸乘聯分會秘書長崔東樹分析，今年燃油車的回暖與補貼政策息息相關，今年汽車以舊換新政策擴大汽車報廢更新支持範圍，將「國四排放標準」實施首年（2004年）的燃油車納入以舊換新的範圍，2.0升以下報廢補貼人民幣1.5萬元，轉讓置換補貼最高人民幣1.3萬元。

燃油車為了活下去祭出的促銷力度很大，超過了新能源汽車。乘聯分會資料顯示，今年9月，新能源車的促銷力度約10.2%，相當於打九折，而傳統燃油車的促銷力度高達23.9%的水準，接近七六折，燃油車促銷已連續十個月穩定在22%左右，也就是七八折，豪華品牌燃油車折扣更高達27.7%。

能源 人民幣

