陸 PCB 廠業績爆發

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
伴隨著AI算力、AI伺服器對高階印刷電路板（PCB）的需求增長，大陸印刷電路板龍頭包括滬電股份、生益電子等PCB企業發布2025年第3季財報中，營收、利潤雙增長。聯合報系資料照
伴隨著AI算力、AI伺服器對高階印刷電路板（PCB）的需求增長，大陸印刷電路板龍頭包括滬電股份、生益電子等PCB企業發布2025年第3季財報中，營收、利潤雙增長。其中「AI占比」正成為驅動諸多PCB企業增長、影響行業競爭的關鍵。

AI PCB對更多層數、更大鑽孔厚徑以及更精密背鑽製程等技術能力的要求，也在將PCB領域的競爭推入新階段，擴產、研發正在成為行業關鍵字。

第一財經報導，滬電股份第3季營收人民幣50.1億元，年增39.9%；淨利潤人民幣10.3億元（新台幣42億元），年增46.2%。生益電子營收人民幣30.6億元，年增153.7%；淨利潤人民幣5.8億元（新台幣23.7億元），年增545.9%。

滬電股份在財報中表示，營收的增加主要受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印刷電路板的結構性需求；此外，大族數控、勝宏科技等PCB產業鏈龍頭企業，近期披露的第3季財報或業績預告均顯示營收、利潤雙增長。

應用於高端產品的「多層板」是競爭最為激烈的紅海市場，行業強烈需要降本增效的加工方案。隨著數據量急劇增長，AI伺服器、高速交換機需要更高層數、更高密度的高速多層板來承載，為確保高速PCB的信號完整性，對孔、線路及成品品質提出更高要求。行業突破AI伺服器產業鏈終端客戶設計及PCB主力廠商生產技術瓶頸的緊迫度不斷攀升，創新技術優勢也在成為行業競爭的關鍵。

龍頭企業加快高多層板技術儲備的競爭加劇。勝宏科技則提到，計畫擴充高階HDI（高密度互連板）及高多層板等高階產品產能。

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

港「自駕小黃」爭霸戰 開打

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，...

