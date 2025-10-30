陸 PCB 廠業績爆發

伴隨著AI算力、AI伺服器對高階印刷電路板（PCB）的需求增長，大陸印刷電路板龍頭包括滬電股份、生益電子等PCB企業發布2025年第3季財報中，營收、利潤雙增長。其中「AI占比」正成為驅動諸多PCB企業增長、影響行業競爭的關鍵。

AI PCB對更多層數、更大鑽孔厚徑以及更精密背鑽製程等技術能力的要求，也在將PCB領域的競爭推入新階段，擴產、研發正在成為行業關鍵字。

第一財經報導，滬電股份第3季營收人民幣50.1億元，年增39.9%；淨利潤人民幣10.3億元（新台幣42億元），年增46.2%。生益電子營收人民幣30.6億元，年增153.7%；淨利潤人民幣5.8億元（新台幣23.7億元），年增545.9%。

滬電股份在財報中表示，營收的增加主要受益於高速運算伺服器、人工智慧等新興計算場景對印刷電路板的結構性需求；此外，大族數控、勝宏科技等PCB產業鏈龍頭企業，近期披露的第3季財報或業績預告均顯示營收、利潤雙增長。

應用於高端產品的「多層板」是競爭最為激烈的紅海市場，行業強烈需要降本增效的加工方案。隨著數據量急劇增長，AI伺服器、高速交換機需要更高層數、更高密度的高速多層板來承載，為確保高速PCB的信號完整性，對孔、線路及成品品質提出更高要求。行業突破AI伺服器產業鏈終端客戶設計及PCB主力廠商生產技術瓶頸的緊迫度不斷攀升，創新技術優勢也在成為行業競爭的關鍵。

龍頭企業加快高多層板技術儲備的競爭加劇。勝宏科技則提到，計畫擴充高階HDI（高密度互連板）及高多層板等高階產品產能。