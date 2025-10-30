港「自駕小黃」爭霸戰 開打

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，搶奪港股無人駕駛第一股。

兩家企業早在2024年就已登陸美國那斯達克市場。在無人駕駛競爭日益激烈的市場下，兩家企業均希望募集更多資金進一步提升商業化營運能力。

每日經濟新聞報導，根據雙方招股書披露的募資計畫，小馬智行將發售4,195萬新股，每股最高發售價180港元（新台幣717元），預計募資71.9億港元（新台幣286億元）；而文遠知行計畫發售8,825萬新股，每股最高發售價35港元（新台幣139元），預計募資29.3億港元（新台幣116億元）。

文遠知行成立於2017年，業務布局覆蓋11個國家、30多座城市，是全球唯一旗下產品擁有七國自動駕駛牌照的科技公司。同時該公司具備全球最大的L4（特定條件下的全自動駕駛）自動駕駛車隊之一，擁有超1,500輛自動駕駛車輛，其中700多輛為Robotaxi。

小馬智行成立於2016年，是唯一在北京、上海、廣州和深圳一線城市同時開展全無人Robotaxi收費營運。在車隊規模方面，小馬智行擁有超過720輛自動駕駛計程車和170多輛自動駕駛卡車，並計畫在年底前將總車隊規模擴展至1,000輛。從全球布局來看，業務覆蓋亞洲、歐洲、美洲及中東地區的八個國家，並已獲得其中六個國家的Robotaxi測試許可。