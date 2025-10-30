快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

港「自駕小黃」爭霸戰 開打

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，搶奪港股無人駕駛第一股。

兩家企業早在2024年就已登陸美國那斯達克市場。在無人駕駛競爭日益激烈的市場下，兩家企業均希望募集更多資金進一步提升商業化營運能力。

每日經濟新聞報導，根據雙方招股書披露的募資計畫，小馬智行將發售4,195萬新股，每股最高發售價180港元（新台幣717元），預計募資71.9億港元（新台幣286億元）；而文遠知行計畫發售8,825萬新股，每股最高發售價35港元（新台幣139元），預計募資29.3億港元（新台幣116億元）。

文遠知行成立於2017年，業務布局覆蓋11個國家、30多座城市，是全球唯一旗下產品擁有七國自動駕駛牌照的科技公司。同時該公司具備全球最大的L4（特定條件下的全自動駕駛）自動駕駛車隊之一，擁有超1,500輛自動駕駛車輛，其中700多輛為Robotaxi。

小馬智行成立於2016年，是唯一在北京、上海、廣州和深圳一線城市同時開展全無人Robotaxi收費營運。在車隊規模方面，小馬智行擁有超過720輛自動駕駛計程車和170多輛自動駕駛卡車，並計畫在年底前將總車隊規模擴展至1,000輛。從全球布局來看，業務覆蓋亞洲、歐洲、美洲及中東地區的八個國家，並已獲得其中六個國家的Robotaxi測試許可。

台幣 Robotaxi

延伸閱讀

辯稱「不太記得」…台南消防員計程車上猥褻女友人 賠償50萬換緩刑

台南永康砲校明搬遷走入歷史 勝利女神飛彈留營區

加入總統「野獸」車隊的日式尊榮休旅 Toyota Century SUV現身川普車隊

鴻海攜手輝達Uber及Stellantis 攻自駕車隊

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

港「自駕小黃」爭霸戰 開打

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。