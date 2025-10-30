快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

安世風暴 車用晶片庫存告急 母公司聞泰：安世面臨「生存威脅」

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者黃雅慧／綜合報導
荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產。 路透
荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產。 路透

荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產，威脅可能擴至全球，損及本季的全球汽車生產。安世母公司聞泰科技則稱，在荷蘭政府奪取公司管理權後，安世面臨「生存威脅」，多項產業運營陷入癱瘓。

荷蘭、中國大陸及美國的地緣政治爭端，促使安世暫停從中國大陸出口晶片，導致一些汽車製造商和供應商遭遇晶片供應短缺，未來幾天恐耗盡晶片庫存

分析師指出，安世生產的基礎晶片在各種汽車零組件的市占很高，若未在短期內恢復出貨，難以找到足夠的替代品。

Unifor Local 1285工會主席畢托說，本田汽車（Honda）27日已大砍安大略省Alliston汽車組裝廠的產量一半，將持續減產至29日，並且計劃30日起停產一周，下周稍晚再恢復半數生產。

全球汽車供應商巨擘博世（Bosch）表示，正準備調整德國一座引擎控制單元（ECU）組裝廠的生產時程。巴西副總統艾爾克明也已會晤中國大陸駐巴西大使祝青橋，敦促中方維持對巴西汽車業的半導體供應。

德國機械設備製造業聯合會（VDMA）表示，若安世持續暫停從中國大陸出口晶片，影響可能超出汽車業，波及發電機、工程機械和農業機械等產品製造商。

目前汽車業分析師認為，這波干擾對汽車生產的衝擊，不會像之前新冠疫情、一家日本供應商發生火災及美國風暴那麼大，關鍵供應商也一直樂觀認為，安世的晶片有許多替代品。

巴克萊分析師指出，安世是在不到一個月前開始停止出口晶片，而多數供應商通常只有兩到三周的安世零組件庫存，雖然一些供應商可能會囤積更多庫存，但「晶片短缺可能最快本周衝擊汽車供應商」。即便供應商能取得替代來源，也需要汽車製造商的批准，以驗證零組件。

歐盟和大陸預定31日在布魯塞爾舉行技術會談，主要目標為敦促中國大陸擴大批准稀土出口許可證，也可能討論安世的問題。

荷蘭 庫存

延伸閱讀

晶片關稅談判 大馬官員稱「占更有利位置」關鍵原因曝光

安世晶片供應干擾開始衝擊汽車生產 恐威脅全球車廠本季產量

川普稱考慮對陸開放Blackwell晶片 輝達盤後大漲市值上攻5兆美元

矽光子、3D客製晶片 加速臺灣半導體產業創新

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

港「自駕小黃」爭霸戰 開打

大陸無人駕駛計程車（Robotaxi）企業小馬智行和文遠知行，於28日在港交所發布上市招股書，計畫於11月6日正式上市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。