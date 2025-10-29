娃哈哈前董座宗馥莉公開露面

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，現在她的頭銜是是宏勝集團的總裁。這也是她在９月辭去娃哈哈董座後首次露面。

宗馥莉的宏勝集團掌握娃哈哈的生產與銷售，但「娃哈哈」商標屬於娃哈哈集團。

據宏勝集團公眾號，10月29日，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署，各片區總經理及相關部門負責人參加會議。會議系統梳理了2025年集團在生產經營、技術創新、安全管理等方面取得的新進展新成效，分析當前發展形勢，統籌謀劃下一階段重點任務。

據宏勝集團公眾號，該會議指出，2025年是集團推進高品質發展的關鍵一年。面對複雜多變的市場環境，集團上下凝心聚力，在產品反覆運算、產能提升、品質管控等方面取得階段性成果。2026年，宏勝集團將聚焦核心賽道，搶抓技術變革機遇，深化精益運營，守牢安全底線，全力譜寫高品質發展新篇章。

近期，宏勝集團震盪不斷。宏勝飲料集團有限公司法定代表人祝麗丹被曝已離職，辦公室已搬空。對此娃哈哈官方暫未回應。祝麗丹曾是娃哈哈的核心高管，在158家「娃哈哈系」、「宏勝系」企業中擔任法定代表人或高管。

宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務。

第一財經日報報導，有山東娃哈哈經銷商證實，已經接到宗馥莉所控股的宏勝業務員通知，要求經銷商付款繳納保證金，明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。這代表宗馥莉於9月辭職後推出的「娃小宗」品牌暫時「退場」。

宗馥莉此前曾申請轉讓娃哈哈的商標，今年2月娃哈哈官方發文表示，系列商標共計387件正申請由娃哈哈集團，轉讓至宗馥莉持股51%的杭州娃哈哈食品有限公司。但最後因大股東反對而喊卡。