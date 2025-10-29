娃哈哈前董座宗馥莉公開露面

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
據宏勝集團公眾號，10月29日，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署。（取自宏勝集團公眾號）
據宏勝集團公眾號，10月29日，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署。（取自宏勝集團公眾號）

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，現在她的頭銜是是宏勝集團的總裁。這也是她在９月辭去娃哈哈董座後首次露面。

宗馥莉的宏勝集團掌握娃哈哈的生產與銷售，但「娃哈哈」商標屬於娃哈哈集團。

據宏勝集團公眾號，10月29日，宏勝集團片區工作會議在杭州舉行，集團總裁宗馥莉出席會議並作工作部署，各片區總經理及相關部門負責人參加會議。會議系統梳理了2025年集團在生產經營、技術創新、安全管理等方面取得的新進展新成效，分析當前發展形勢，統籌謀劃下一階段重點任務。

據宏勝集團公眾號，該會議指出，2025年是集團推進高品質發展的關鍵一年。面對複雜多變的市場環境，集團上下凝心聚力，在產品反覆運算、產能提升、品質管控等方面取得階段性成果。2026年，宏勝集團將聚焦核心賽道，搶抓技術變革機遇，深化精益運營，守牢安全底線，全力譜寫高品質發展新篇章。

近期，宏勝集團震盪不斷。宏勝飲料集團有限公司法定代表人祝麗丹被曝已離職，辦公室已搬空。對此娃哈哈官方暫未回應。祝麗丹曾是娃哈哈的核心高管，在158家「娃哈哈系」、「宏勝系」企業中擔任法定代表人或高管。

宗馥莉已於9月12日向娃哈哈集團有限公司辭去公司法人代表、董事及董事長等相關職務。

第一財經日報報導，有山東娃哈哈經銷商證實，已經接到宗馥莉所控股的宏勝業務員通知，要求經銷商付款繳納保證金，明年繼續銷售「娃哈哈」品牌產品。這代表宗馥莉於9月辭職後推出的「娃小宗」品牌暫時「退場」。

宗馥莉此前曾申請轉讓娃哈哈的商標，今年2月娃哈哈官方發文表示，系列商標共計387件正申請由娃哈哈集團，轉讓至宗馥莉持股51%的杭州娃哈哈食品有限公司。但最後因大股東反對而喊卡。

娃哈哈 宗馥莉 公司法

延伸閱讀

2025胡潤榜 鍾睒睒4登首富 雷軍增長王 宗馥莉女首富被取代

分家鬧劇反轉…宗馥莉以宏勝總裁身分 回娃哈哈上班

麥當勞在「Mc Curry」商標爭議勝訴 馬來西亞高院撤銷Mc Spicy Curry House註冊權

淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

相關新聞

荷蘭政府奪取管理權 聞泰科技：安世半導體正面臨「生存威脅」

晶片製造商安世半導體的中國母公司聞泰科技向英國金融時報表示，安世半導體在荷蘭政府奪取管理權後面臨「生存威脅」，其核心員工...

娃哈哈前董座宗馥莉公開露面

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，現在她的頭銜是是宏勝集團的總裁。這也是她在９月辭去娃哈哈董座後首次露面。

國際貿易不確定性上升 前台灣首富旗下華利集團利潤受衝擊

全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不...

AI需求持續爆發 工業富聯第3季800G交換機出貨增27倍

鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中...

AI伺服器助攻！工業富聯財報超預期 股價再飆歷史新高

鴻海集團大陸轉投資公司工業富聯發布2025年第3季財報，單季營收人民幣2431.72億元，年增42.81％；歸屬於上市公...

中歐30日將談稀土、安世爭議 安世嗆荷企想接手注定失敗

中國和歐盟將在本周舉行會談，並討論稀土及安世半導體出口管制等議題，以解決貿易爭端。對此，中國外交部表示，中歐經貿關係應以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。