國際貿易不確定性上升 前台灣首富旗下華利集團利潤受衝擊

全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下，淨利潤為人民幣7.6億元（新台幣31億元），年減20.7%；營收人民幣60.1億元，年減0.3%。

前三季營收人民幣186.8億元，年增6.6%；淨利潤人民幣24.3億元，年減14.3%。

財報指出，今年以來，全球運動鞋行業在宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下運行。公司根據外部環境的變化積極調整經營策略，加快新客戶的拓展、優化客戶結構、推進印尼生產基地的建設。

財報表示，公司持續推進上半年確定的主要工作，重點關注新工廠的營運改善和各工廠的降本增效措施的落實，2024年投產的4家運動鞋量產工廠，已經有3家工廠在本報告期達成階段性考核目標，其中包括公司在印尼開設的第一家工廠印尼世川。

隨著新工廠的營運逐步成熟以及各工廠降本增效措施的推進，公司整體毛利率也較第2季有所改善。2025年前9月，公司銷售運動鞋1.68億雙，年增 3.04%；營收人民幣 186.8 億元，年增 6.67%；淨利潤人民幣 24.3億元，年減14.3%。

華利集團從事運動鞋的產品開發設計、生產與銷售，是國際知名的運動休閒品牌Nike、Adidas、Converse、Vans、UGG、HOKA、On、New Balance、Puma、Asics、Under Armour、Reebok、Lululemon等合作夥伴。

宏福以越南為製造大本營，代工品牌多樣，集團註冊公司也多，在台灣有頂倢行、良興鞋業等等，在大陸則以「中山華利實業集團」於2021年在深圳交易所A股掛牌，

宏福董事長張聰淵，曾在2021年以138億美元的身家登上《富比世》富豪榜台灣首富寶座，之後連三年蟬聯首富，直到2024年才被廣達董事長林百里擠下，以身家86億美元排名第二；而林百里2024年的身家為110億美元。

今年77歲的張聰淵，曾任台灣景新鞋業總經理，創辦的宏福實業發跡於雲林莿桐，90年代移往大陸，在廣東省中山市設立集團總部，2005年進行全球化產能布局，轉進越南，並拓展至緬甸及多明尼加等國，旗下子公司共40多家。