快訊

慶州或釜山 川習會地點鬧雙胞？陸駐美大使館推文有玄機

談台灣問題？川習會30日上午10時登場 兩大元首核心議題曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國際貿易不確定性上升 前台灣首富旗下華利集團利潤受衝擊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下，淨利潤為人民幣7.6億元（新台幣31億元），年減20.7%。圖為華利集團董事長張聰淵。圖／取自全景網
全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下，淨利潤為人民幣7.6億元（新台幣31億元），年減20.7%。圖為華利集團董事長張聰淵。圖／取自全景網

全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下，淨利潤為人民幣7.6億元（新台幣31億元），年減20.7%；營收人民幣60.1億元，年減0.3%。

前三季營收人民幣186.8億元，年增6.6%；淨利潤人民幣24.3億元，年減14.3%。

財報指出，今年以來，全球運動鞋行業在宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不確定性上升的背景下運行。公司根據外部環境的變化積極調整經營策略，加快新客戶的拓展、優化客戶結構、推進印尼生產基地的建設。

財報表示，公司持續推進上半年確定的主要工作，重點關注新工廠的營運改善和各工廠的降本增效措施的落實，2024年投產的4家運動鞋量產工廠，已經有3家工廠在本報告期達成階段性考核目標，其中包括公司在印尼開設的第一家工廠印尼世川。

隨著新工廠的營運逐步成熟以及各工廠降本增效措施的推進，公司整體毛利率也較第2季有所改善。2025年前9月，公司銷售運動鞋1.68億雙，年增 3.04%；營收人民幣 186.8 億元，年增 6.67%；淨利潤人民幣 24.3億元，年減14.3%。

華利集團從事運動鞋的產品開發設計、生產與銷售，是國際知名的運動休閒品牌Nike、Adidas、Converse、Vans、UGG、HOKA、On、New Balance、Puma、Asics、Under Armour、Reebok、Lululemon等合作夥伴。

宏福以越南為製造大本營，代工品牌多樣，集團註冊公司也多，在台灣有頂倢行、良興鞋業等等，在大陸則以「中山華利實業集團」於2021年在深圳交易所A股掛牌，

宏福董事長張聰淵，曾在2021年以138億美元的身家登上《富比世》富豪榜台灣首富寶座，之後連三年蟬聯首富，直到2024年才被廣達董事長林百里擠下，以身家86億美元排名第二；而林百里2024年的身家為110億美元。

今年77歲的張聰淵，曾任台灣景新鞋業總經理，創辦的宏福實業發跡於雲林莿桐，90年代移往大陸，在廣東省中山市設立集團總部，2005年進行全球化產能布局，轉進越南，並拓展至緬甸及多明尼加等國，旗下子公司共40多家。

人民幣 運動 印尼

延伸閱讀

高雄大發工業區塑膠工廠火警 警消趕赴滅火、起火原因待查

黃仁勳盛讚鴻海劉揚偉令人敬佩 攜手打造德州全自動化機器人工廠

超級電腦戰場 鴻海、廣達早有布局

嘉市滅火器工廠傳火警 市消17車41人馳援

相關新聞

荷蘭政府奪取管理權 聞泰科技：安世半導體正面臨「生存威脅」

晶片製造商安世半導體的中國母公司聞泰科技向英國金融時報表示，安世半導體在荷蘭政府奪取管理權後面臨「生存威脅」，其核心員工...

國際貿易不確定性上升 前台灣首富旗下華利集團利潤受衝擊

全球第二大製鞋集團宏福實業集團，在大陸上市的華利集團29日發佈2025年第3季財報，受到宏觀經濟壓力加大、國際貿易政策不...

AI需求持續爆發 工業富聯第3季800G交換機出貨增27倍

鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中...

AI伺服器助攻！工業富聯財報超預期 股價再飆歷史新高

鴻海集團大陸轉投資公司工業富聯發布2025年第3季財報，單季營收人民幣2431.72億元，年增42.81％；歸屬於上市公...

中歐30日將談稀土、安世爭議 安世嗆荷企想接手注定失敗

中國和歐盟將在本周舉行會談，並討論稀土及安世半導體出口管制等議題，以解決貿易爭端。對此，中國外交部表示，中歐經貿關係應以...

開源第1、超越DeepSeek…中國模型MiniMax居全球前5暴紅

繼DeepSeek在今年初橫掃市場後，中國又有另一個開源模型暴紅。上海人工智慧(AI)獨角獸MiniMax(稀宇極智)近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。