數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試點地區累計交易金額達14.2兆元（人民幣，下同）。

新華社報導，據了解，目前，數字人民幣試點覆蓋17個省（區、市）的26個地區，已在批發零售、公共服務、社會治理、鄉村振興等領域，形成可複製可推廣的應用模式。截至2025年9月末，試點地區累計處理交易33.2億筆，通過數字人民幣App開立個人錢包2.25億個。

10月27日，中國人民銀行行長潘功勝在2025金融街論壇年會上介紹，中國人民銀行已在上海設立數字人民幣國際運營中心，負責數字人民幣跨境合作和使用；在北京設立數字人民幣運營管理中心，負責數字人民幣系統的建設、運行和維護，促進數字人民幣發展。

這是中國人民銀行首次對外公布數字人民幣的「雙中心」架構。9月，數字人民幣國際運營中心已在上海正式運營。

據了解，運營管理中心負責建設運行央行端數字人民幣系統等核心基礎設施，協調各類市場機構共建開放、包容、安全、高效的數字人民幣生態體系。運營管理中心與國際運營中心職能互補，構建了層次分明、內外協同的數字人民幣組織架構，均由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理。