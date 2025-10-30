快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

數位人民幣試點交易14.2兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試點地區累計交易金額達14.2兆元（人民幣，下同）。

新華社報導，據了解，目前，數字人民幣試點覆蓋17個省（區、市）的26個地區，已在批發零售、公共服務、社會治理、鄉村振興等領域，形成可複製可推廣的應用模式。截至2025年9月末，試點地區累計處理交易33.2億筆，通過數字人民幣App開立個人錢包2.25億個。

10月27日，中國人民銀行行長潘功勝在2025金融街論壇年會上介紹，中國人民銀行已在上海設立數字人民幣國際運營中心，負責數字人民幣跨境合作和使用；在北京設立數字人民幣運營管理中心，負責數字人民幣系統的建設、運行和維護，促進數字人民幣發展。

這是中國人民銀行首次對外公布數字人民幣的「雙中心」架構。9月，數字人民幣國際運營中心已在上海正式運營。

據了解，運營管理中心負責建設運行央行端數字人民幣系統等核心基礎設施，協調各類市場機構共建開放、包容、安全、高效的數字人民幣生態體系。運營管理中心與國際運營中心職能互補，構建了層次分明、內外協同的數字人民幣組織架構，均由中國人民銀行數字貨幣研究所籌建和管理。

中國人民銀行 人民幣 上海

延伸閱讀

影／梅麗莎重返怪物級颶風！NASA曝風暴中心衛星圖 古巴急撤73萬人

香港的私房體驗！油麻地果欄見證歷史 感受鮮活的在地煙火味

把握明天好天氣 西半部晴到多雲 周五東北季風再度南下

颶風美莉莎登陸牙買加 加勒比海地區7人喪命

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

娃哈哈前董座宗馥莉公開露面

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，現在她的頭銜是是宏勝集團的總裁。這也是她在９月辭去娃哈哈董座後首次露面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。