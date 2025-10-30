快訊

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

電力天路2.0 輸電能力翻倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千瓦。

中新社報導，據悉，該工程投運一個月以來，累計輸送電量3.7億千瓦時，較2024年同期增長62.8%，為西藏經濟社會高質量發展提供堅強能源保障，為推動西藏清潔能源大規模外送、助推青藏兩省區協同綠色低碳發展注入新動能，進一步實現中國西北—西南電網雙向靈活互濟、水光互補。　　

青藏聯網工程是中國首條進入西藏的「電力天路」，東起青海西寧，西至西藏拉薩，於2011年12月建成投運，架起連接青藏的「能源大動脈」，有效解決西藏地區長期以來冬季嚴重缺電、夏季水電消納難的矛盾。截至目前，工程已平穩運行近14年，累計輸送電量達到241.3億千瓦時，其中，青海向西藏輸送電量138.7億千瓦時，西藏向青海輸送電量102.6億千瓦時。 　　

2024年5月，中國國家電網有限公司啟動青藏直流二期擴建工程，在工程兩端的柴達木、拉薩2座換流站開展擴容改造，同時對工程原有控制系統進行全面升級，進一步提升工程的靈活性和可靠性。擴建工程於2025年9月28日正式投運。

西藏 能源 電力

延伸閱讀

機捷A14站積漏水問題排除 交通部：2027年與第三航廈同步啟用

板橋民生地下道延宕引民怨 侯友宜盼115年底完工

工研院5位新科院士出爐

竹市陽光國小通學步道今完工 改善長期人車混行困擾

相關新聞

房市不振 陸房企在港掀下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市，另一家大陸民企上坤地產則因年報「難產」被強制摘牌。今年以...

比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12....

電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千...

數位人民幣試點交易14.2兆

根據中國人民銀行消息，經過多年穩妥推進，數字（數位）人民幣生態體系初步建立，創新應用和場景建設持續深化。截至今年9月末試...

娃哈哈前董座宗馥莉公開露面

辭去娃哈哈集團董事長職位的宗馥莉29日公開露面，現在她的頭銜是是宏勝集團的總裁。這也是她在９月辭去娃哈哈董座後首次露面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。