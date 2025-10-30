電力天路2.0 輸電能力翻倍

28日青藏直流二期擴建工程迎來投運滿月。擴建工程將「電力天路」升級為2.0版本，輸電能力從原有60萬千瓦躍升至120萬千瓦。

中新社報導，據悉，該工程投運一個月以來，累計輸送電量3.7億千瓦時，較2024年同期增長62.8%，為西藏經濟社會高質量發展提供堅強能源保障，為推動西藏清潔能源大規模外送、助推青藏兩省區協同綠色低碳發展注入新動能，進一步實現中國西北—西南電網雙向靈活互濟、水光互補。

青藏聯網工程是中國首條進入西藏的「電力天路」，東起青海西寧，西至西藏拉薩，於2011年12月建成投運，架起連接青藏的「能源大動脈」，有效解決西藏地區長期以來冬季嚴重缺電、夏季水電消納難的矛盾。截至目前，工程已平穩運行近14年，累計輸送電量達到241.3億千瓦時，其中，青海向西藏輸送電量138.7億千瓦時，西藏向青海輸送電量102.6億千瓦時。

2024年5月，中國國家電網有限公司啟動青藏直流二期擴建工程，在工程兩端的柴達木、拉薩2座換流站開展擴容改造，同時對工程原有控制系統進行全面升級，進一步提升工程的靈活性和可靠性。擴建工程於2025年9月28日正式投運。