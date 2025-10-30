1至9月 廣州進出口額增12.5%

廣州市商務局28日通報，今年1月至9月該市跨境電商進出口1691.2億元（人民幣，下同），拉動全市外貿進出口額增長12.5%。今年前八月，廣州聯動希音、亞馬遜、阿里國際站、速賣通、OZON（歐縱）等跨境電商頭部平台，圍繞服裝、箱包、美妝等產業帶，舉辦了「跨境電商+產業帶」活動16場，助力企業轉型升級和跨境出海。

其中，希音作為深耕廣東的獨角獸企業，積極踐行「跨境電商+產業帶」模式，帶動更多特色產業出海，持續提升廣貨國際競爭力。據希音集團相關負責人介紹，希音自2023年推出500城產業帶出海計畫以來，目前平台已覆蓋近400城產業帶，2024年已實現廣東21個地級市產業帶的全覆蓋。

全球知名數字市場情報與數據分析平台Similarweb的數據顯示，今年8月希音在全球時尚服裝類別訪問量蟬聯榜首，同時位列全美第二大最受歡迎購物應用，「shein（希音）」谷歌搜索量單月同比增長25%，全球用戶認可度進一步提升。

希音相關負責人表示，廣州及粵港澳大灣區產業優勢布局，希音深耕以廣州為中心，覆蓋肇慶、佛山、江門等城市的智慧供應鏈體系，累計投資超150億元。位於廣州增城的希音灣區供應鏈項目，全部達產後年出口額預計超千億元人民幣，引進產業人才可達10萬人。