比亞迪領軍 陸電動車攻港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香港富豪的青睞，更在銷量上躋身前列。這場成功既是大陸供應鏈優勢的體現，也為這些品牌進軍全球右駕車市場提供關鍵跳板。

汽車商業評論報導，2025年9月，香港私家車首次登記品牌前10名榜單上，大陸電動車集體崛起，比亞迪以936輛的登記量再度占據電動車品牌榜首，取代特斯拉成為香港最暢銷電動車品牌，極氪以546輛的登記量拿下11.7%的市占率，廣汽埃安246輛（5.3%）、小鵬120輛（2.6%）、名爵（MG）109輛（2.3%）緊隨其後。

這些數字背後，折射出香港汽車消費者態度的微妙轉變，從一開始抱著試試看的心態，到後來向朋友推薦，大陸電動車正打破大家對外資品牌更靠譜的固有印象。

香港沒有本土汽車製造商，香港汽車市場長期被日本、德國、英國等國際品牌占據，豐田和特斯拉，先後成為香港人的最愛。但大陸電動汽車品牌近年圍攻香港。

比亞迪緊湊型的純電SUV Atto 2最受歡迎，9月登記量達到635輛，該車型於8月正式在香港上市並成為主推車型。Atto 2在優惠後的起售價僅15.5萬港元，再加上香港特區政府推出的電動車「一換一」稅務優惠，帶動整體銷量激增。

據悉，電動車「一換一」計畫是港府從2018年推出的政策，鼓勵車主以舊換新、淘汰燃油車並轉向電動車，符合條件的車主購入電動車後首次登記稅最多可減17.25萬港元，2024年4月至2026年3月底，稅前售價超過50萬港元電動車將不再享有減免資格，該政策也大大提升中低價位電動車的吸引力。

自2023年以來，比亞迪、上汽大通Maxus、上汽MG、廣汽埃安、小鵬汽車等多家大陸國產新能源車企快速進入香港市場。

目前，比亞迪已在九龍灣、灣仔、尖沙咀、元朗等多個地區設立陳列和銷售服務中心，同時在沙田、油塘、九龍灣等地設立了專門的售後服務中心。