已與13國締結社保協定 陸人社部：謀與更多國簽署、保障跨國就業人員

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸已與吉爾吉斯等13國簽訂社保相關協議，保障跨國就業人員權益。圖為今年7月4日中亞國家商務合作對接會在浙江寧波慈溪市舉行，吉爾吉斯工商會駐廣州代表阿瓏拉（中）與當地企業負責人洽談。中新社
大陸已與吉爾吉斯等13國簽訂社保相關協議，保障跨國就業人員權益。圖為今年7月4日中亞國家商務合作對接會在浙江寧波慈溪市舉行，吉爾吉斯工商會駐廣州代表阿瓏拉（中）與當地企業負責人洽談。中新社

在大陸近年持續完善社保（社會保險）制度，例如今年九月起，嚴格執行強制交社保規定的背景下，大陸人力資源社會保障部官員披露，目前已與十三個國家簽署了雙邊社會保障協定，下一步將謀劃與更多國家，特別是共建「一帶一路」的國家和周邊國家商簽社保協定，以「降低跨國投資企業的人力成本，保障跨國就業人員的社保權益」。

大陸人社部今日召開第三季例行新聞發布會，會上人社部發言人崔鵬程首先通報稱，今年一到九月，全大陸新增就業一○五七萬人，完成全年目標任務的八十八％，九月城鎮調查失業率五點二％，比上月下降○點一個百分點。

至於社會保障制度，崔鵬程稱，截至九月底，大陸基本養老、失業、工傷保險三項社會保險金金累計結餘人民幣九點八五兆元，社會保障制度運行平穩。

值得注意的是，大陸人社部國際合作司二級巡視員王濤也披露，隨著經濟全球化，為解決跨國企業和就業人員在派出國和工作所在國，可能面臨雙重繳納社會保險費問題，二○○一年以來，大陸先後與十三個國家簽署了雙邊社會保障協定，分別是德國、韓國、丹麥、芬蘭、加拿大、瑞士、荷蘭、法國、西班牙、盧森堡、日本、塞爾維亞、吉爾吉斯。

最新的是十月十四日剛生效，大陸與吉爾吉斯的社保協定。王濤稱，中吉社保協定主要內容包括，明確雙方豁免險種是養老保險、明確雙方互免人群範圍、明確協定的實施方式等。未來，大陸將繼續繼續落實好已生效的社保協定，並積極謀劃與更多的國家，特別是共建「一帶一路」的國家和周邊國家商簽社保協定，進一步降低跨國投資企業的人力成本，保障跨國就業人員的社保權益。

另，大陸於二○一一年起實施的社會保險法，即授權地方針對外籍和港澳台人士辦理社會保險，各地陸續推出相關文件。後，在對台方面，於二○二○年起施行的港澳台居民在大陸參加社會保險暫行辦法中，規定在大陸用人單位工作的港澳台居民，應當參加大陸五項基本社會保險，不過兩岸並未簽署正式的雙邊的「社保互免協議」。

