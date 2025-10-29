大陸成立首個汽車晶片認證平台 加速推進國產化

荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權大戰之際，中國國營企業今天在深圳啟用國內第一個汽車晶片標準驗證平台。官方表示，將加快構建自主可控的汽車晶片產業生態，全面開啟「十五五」期間高階汽車晶片國產化進程。

據深圳市政府新聞稿，「2025汽車芯片（晶片）生態大會（CACC）暨中國汽車芯片標準檢測認證聯盟年會」今天在深圳坪山舉辦，大會聚集了來自汽車整車及晶片企業、行業組織、科研機構等共計300餘名嘉賓現場參會。

大會期間，舉行了中汽芯（深圳）科技有限公司成立儀式，央企合資企業落戶坪山戰略合作簽約，舉辦了車規級晶片HSMT生態建設成果、車規級晶片RISC-V生態建設成果等發布儀式，並啟用國內首個車規級晶片全項標準驗證公共服務平台。

深圳官方稱，大會的成功舉辦，是落實中共20屆四中全會關於「十五五」規劃（第15個5年規劃，2026至2030年）部署的重要舉措，將聚焦車規級晶片「卡脖子」問題，補全汽車晶片產業鏈空白，打造國內領先、國際一流的汽車晶片標準驗證和檢驗檢測「國家隊」，推動中國在「十五五」期間實現汽車晶片實現自主可控，提升中國汽車晶片檢測能力。同時，透過「央企整合+央地合作+產業鏈協同」共同推動中國不斷提高科技自立自強水準。

新聞稿提到，晶片已成為汽車產業競爭和產業生態創新重構的核心。近幾年來，晶片產業整體短缺情況有所緩解，但晶片產業鏈發展結構失衡，國產化應用體量不足、拉動效應不高，國產晶片的整體配套保障仍有待提升，標準體系仍需完善。

深圳官方稱，作為行業協力廠商獨立機構，中汽中心透過在深圳坪山建設國內首個全項的汽車晶片檢測平台，有利於打通產業鏈堵點卡點，解決國產汽車晶片上車應用難題；將會有效促進中國汽車晶片標準制定和驗證、檢驗檢測以及產品品質提升，打通車規級晶片上車應用「最後一公里」。

據發布，中汽芯（深圳）科技有限公司正式揭牌成立後，將全力圍繞「1-13-3-1」推動平台建設，包括1個央企聯合體：成立由多家汽車央企聯合成立的法人公司；13個實驗室：建設涵蓋功能安全、資訊安全、環境及可靠性等關鍵領域的13個汽車晶片檢測高規格實驗室；3個行業平台：中國汽車晶片標準檢測認證聯盟（華南秘書處）、國家汽車標準基地（晶片工作組）、汽車晶片密碼應用研究中心；1個國家品質標準實驗室（汽車晶片）。

深圳官方稱，上述平台將服務國家汽車晶片標準體系建設，展開汽車晶片標準研究、檢驗檢測、產業推廣、應用示範、對外合作和技術交流，推動解決國產晶片上車應用難題，縮短高階汽車晶片國產化進程，促進中國晶片與整車產業深度合作、協同升級。

荷蘭政府凍結中國聞泰科技對安世半導體控制權一年，導致這家汽車晶片製造巨頭正在鬧分裂，已危及全球汽車晶片供應鏈。安世有80%的晶片於德國及英國製造，然後運往中國包裝及測試；有80%的安世晶片在中國加工及完成生產。