AI需求持續爆發 工業富聯第3季800G交換機出貨增27倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付等，淨利潤為人民幣103.7億元，年增62%；營收人民幣2431.7億元，年增42.8%。圖／工業富聯提供
鴻海（2317）旗下AI伺服器製造商工業富聯29日發布2025年第3季財報，得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付等，淨利潤為人民幣103.7億元，年增62%；營收人民幣2431.7億元，年增42.8%。其中800G交換機年增超 27 倍。

工業富聯財報亮麗，股價先行，其A股29日大漲9.2％，每股收在人民幣80.8元，再創歷史新高。工業富聯股價今年累計漲幅高達275.8％，總市值高達人民幣1.6兆元。

受到輝達CEO黃仁勳在GTC大會上宣布，預計未來六個季度將實現5000億美元的業務規模，並將出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器。未來五個季度，Blackwell與Rubin系列訂單金額已達5000億美元。作為輝達AI伺服器最重要的全球供應商之一，工業富聯29日早盤股價異動，盤中一度觸及漲停，截至收盤，股價報80.8元，上漲9.2%，再創歷史新高。

工業富聯股價今年累計漲幅高達275.8％，總市值高達人民幣1.6兆元。

工業富聯前三季度累計營收人民幣6039.3億元，年增38.4%；淨利潤人民幣224.8億元，年增48.5%。工業富聯表示，業績增長主要得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付，以及雲服務商客戶需求強勁，推動雲計算業務快速增長，其中AI伺服器、交換機等高增長產品表現突出。

特別是雲服務商業務表現亮眼，前三季度營收占比達雲計算業務的70%，年增超過150%，第3季單季與上年相比增長逾 2.1 倍。其中，雲服務商 GPU AI 伺服器前三季度營收與上年相比增長超過 300%，第三季度單季與上季相比增長逾 90%、與上年相比增長逾 5 倍。通用伺服器出貨也保持穩健，整體雲計算業務營收結構持續優化。

2025 年前三季度，公司通信及移動網路設備業務表現穩健。其中，精密機構件業務受AI 智慧終端機新品推出帶動，客戶換機需求上升，帶動業務持續增長。 另外，在交換機方面，因 AI 需求持續放量，交換機業務成長顯著，三季度單季年增100%，其中 800G 交換機三季度單季與上年相比增長超 27 倍。

工業富聯是鴻海持股84%的子公司，負責AI伺服器製造。先前發布受益AI相關業務強勢增長，上半年收人民幣3,607.6億元，年增35.6%，淨利人民幣121.1億元，年增38.6%，均創同期新高。

工業富聯在財報中表示，公司在主要客戶的市場份額穩步提升，同時經營效率的持續優化也助推了利潤增長。

