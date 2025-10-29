川習會效應帶動中國股市上漲 滬指收盤站上4千點大關

快訊

中央社／ 台北29日電

中國股市今天在「川習會」成形及「十五五」規劃效應下，吸引短線買盤湧入，帶量走高。終場三大指數同步上漲，其中上證指數以4016點作收，站上10年未見的4000點大關；滬深二市成交額也增至人民幣2.256兆元，較昨天放大逾1000億元。

今天終場上證指數以4016.33點、上漲28.11點作收，漲幅0.7%；深證成指以13691.38點、上漲261.28點作收，漲幅1.95%；創業板指以3324.27點、上漲94.7點作收，漲幅達2.93%。

滬深兩市今天成交總額為人民幣2兆2560.3億元，較前一交易日放大1081.7億元，呈價漲量增態勢；全市場共有2672檔個股上漲，其中66檔漲停；2621檔個股下跌，其中10檔跌停。

類股方面，有色金屬持續昨天的大漲行情，今天持續上攻，成為盤面焦點。能源金屬、小金屬、工業金屬等行業及概念股也有明顯漲勢；相形之下，銀行、影視院線、林業、生態園林、地下管廊、紡服等行業及概念股跌幅較大。

興業證券分析，隨著美中貿易談判尚稱順利、川習會將登場、美國降息預期強化，海外利空擾動最大的時刻似已逐步過去；而「十五五」公報積極定調有提振信心、凝聚共識之效，奠定中國股市這波行情中長線仍看漲的基礎。

東方證券認為，整體來看，在經濟轉型背景下，資本市場重要性突顯，政策面與資金面「十分友好」，加上「十五五」規劃中的產業突破，預示4000點並不意味行情結束，以科技為主的產業革命催生的「科技牛市」正徐徐到來。

