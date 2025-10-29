快訊

AI伺服器助攻！工業富聯財報超預期 股價再飆歷史新高

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
工業富聯公司。圖／工業富聯提供
工業富聯公司。圖／工業富聯提供

鴻海集團大陸轉投資公司工業富聯發布2025年第3季財報，單季營收人民幣2431.72億元，年增42.81％；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣103.73億元，年增62.04％。

工業富聯財報亮麗，股價先行，其A股29日大漲9.2％，每股收在人民幣80.8元，再創歷史新高。工業富聯股價今年累計漲幅高達275.8％，總市值高達人民幣1.6兆元。

前3季累計營收人民幣6,039.31億元，年增38.40%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣224.87億元，年增48.52%。

財聯社報導，工業富聯業績增長主要得益於AI伺服器市場持續擴張，超大規模資料中心用AI機櫃產品規模化交付，以及雲服務商客戶需求強勁，推動雲計算業務快速增長，其中AI伺服器、交換機等高增長產品表現突出。

另外，在交換機方面，因AI需求持續放量，交換機業務成長顯著，第3季單季增長100％，其中800G交換機單季增長超27倍。雲計算業務前3季營收增長超65％，其中GPU AI伺服器營收增長超過300％，第3季增逾五倍。

工業富聯在財報中表示，公司在主要客戶的市場份額穩步提升，同時經營效率的持續優化也助推了利潤增長。

