荷蘭政府奪取管理權 聞泰科技：安世半導體正面臨「生存威脅」

晶片製造商安世半導體的中國母公司聞泰科技向英國金融時報表示，安世半導體在荷蘭政府奪取管理權後面臨「生存威脅」，其核心員工離職使多項產業運營陷入癱瘓。

荷蘭政府9月30日對安世半導體下達「部長令」（Order），要求安世及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，1年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等作任何調整，變相讓荷蘭政府取得安世半導體的管理權。

安世半導體的荷蘭總部和中國公司的爭端愈演愈烈，中國公司通知本地員工可不必遵從荷蘭總部的指示。

英國金融時報28日引述聞泰科技表示，安世半導體正面臨「生存威脅」，荷蘭、德國和英國的數百個工作崗位岌岌可危。荷蘭政府的做法已導致安世半導體核心員工離職，使多項產業運營陷入癱瘓。

聞泰科技一名發言人又指，荷蘭政府的目的，是要由一間新的荷蘭公司接管安世半導體；但任何安世的繼任公司都注定會失敗，顧客不會追隨新公司的。

報導表示，荷蘭政府的憂慮部分原因是安世半導體前執行長張學政（Zhang Xuezheng）在上海興建新的半導體工廠，該工廠與聞泰科技及安世半導體無關。文件顯示，張學政堅持要求安世在該工廠下大量訂單，但歐洲方面的員工卻認為沒有需要。

當荷蘭政府取得安世半導體的管理權後，張學政被免去執行長職務。此前華盛頓方面警告，如果張學政繼續掌權，該公司將不會從出口管制名單中移除。美國此前已將聞泰科技列入實體清單，而其子公司安世半導體也受到美國出口管制擴大的影響。

安世半導體生產的晶片廣泛用於汽車製造中，安世有80%的晶片於德國及英國製造，然後運往中國包裝及測試。有80%的安世晶片在中國加工及完成生產。

聞泰科技發言人表示，如果中國業務與歐洲業務分割，安世半導體將失去大部分「後端產能」，在可預見的未來，歐洲或其他地區無法填補這一巨大的產能缺口。

瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）和德國汽車製造業巨擘福斯（Volkswagen）上週警告，如果安世的僵局無法解決，歐洲工廠將暫時關閉。汽車零組件供應商博世集團（Bosch）也表示，德國工廠可能會停產，可能導致員工被迫休假。