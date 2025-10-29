上證漲翻天閃見4,000點 高盛：指數有望再漲30%

大陸股市昨（28）日開高走高，上證指數盤中一度突破4,000點整數關卡，這是自2015年8月19日以來，時隔十年重回4,000點之上，收盤雖小幅跌破4,000點，但已展現多頭企圖心。

高盛最新報告認為，陸股有望步入更具持續性的上行趨勢，預計主要指數到2027年底將再上漲約30%。

21世紀經濟報導，上證指數昨收3,988點，下跌0.22%，但累計今年來已大漲近20%，主要由科技股及新能源股所貢獻，專家認為，科技題材有助於拉動陸股走高，但中美貿易戰仍是最大變數。

陸股滬深兩市總市值從一年前的人民幣68兆元，猛增至今年10月24日已達106.6兆元，這意味著總市值在一年內飆漲56%。

其中，以科技、新能源為代表的新興產業貢獻主要漲幅，例如寧德時代、比亞迪、寒武紀等龍頭股多次刷新歷史高點。

陸股成交量也持續放大，在去年「924行情」啟動前，滬深兩市日均成交金額在很長一段時間內不足人民幣8,000億元，而官方利多政策在去年9月24日宣布後，單日成交金額一度攀升至人民幣3.48兆元，今年8月13日至10月15日，日成交額更是連續40個交易日超過人民幣2兆元，續創歷史紀錄，期間共有四次單日成交額突破人民幣3兆元，顯示市場活躍度大幅提升。

知名經濟學家宋清輝表示，上證指數時隔十年再次突破4,000點，具有重要的里程碑意義，表明市場對中國大陸經濟的未來和資本市場改革的成果抱有極強的信心；此舉亦是進入新一輪牛市的有力佐證]。

此外，這一突破有利於吸引更多場外資金，特別是長期資金、外資和養老金等進入市場。