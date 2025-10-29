快訊

人民幣有望升破7關口

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

人民幣對美元中間價昨（28）日調升25點，報7.0856，創下2024年10月15日以來最高。市場認為，隨著美國聯準會降息步伐加快，人民幣匯率繼續走強的機率加大，今年底對美元匯率有望升破7關口。

在中間價帶動下，在岸和離岸市場雙雙升破7.10關口，人民幣在岸價昨盤中亦創下近一年新高。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，近期人民幣匯率走強源於多種因素，一是9月出口增速創近六個月來新高，物價結構性回升，經濟基本面對匯率平穩運行有支撐；二是中美貿易談判取得一定進展，A股市場熱度延續，20屆四中全會描繪未來五年大陸經濟社會發展的藍圖，有助於提振市場信心，增強人民幣資產吸引力；三是美國聯準會降息周期下，美元指數或延續弱勢，人民幣匯率外部壓力也將進一步減輕。

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，短期內人民幣還會處於偏強運行狀態，接下來要重點關注美元走勢和人民幣中間價調控力度；銀河證券首席經濟學家章俊則認為，基準情形下，人民幣對美元匯率年末將趨近於7，樂觀情形下，根據模型測算人民幣對美元匯率的新均衡位置在6.7附近。

人民幣

