進博會來了美企最捧場 下周登場規模創新高
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦，大陸官方表示，本屆進博會企業展將有138個國家和地區的4,108家企業參展，美國企業參展面積連續七年保持第一，體現國際社會對中國經濟的堅定信心。
大陸商務部副部長盛秋平昨（28）日表示，本屆進博會各項籌備工作已基本就緒，90家世界500強和行業龍頭企業參展。整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。
大陸官方尚未公開參展美國企業名單。上海美國商會則是從8月中開始在微信公眾號上陸續釋出相關資訊，包括舉辦進博會美資製造業與技術裝備行業專場交流會、參加上海徐匯區進博招商全球合作夥伴計劃啟動儀式暨政策宣介。
根據上海美國商會介紹，上海美國商會與美國農業部今年三度攜手，合作組官方展台「美國食品與農業館」，面積達350平方公尺，共計19家來自美國州政府、農協會和中小企業參展。產品涵蓋牛肉、雞肉、葡萄酒、馬鈴薯、大米、大豆、果乾、鹽、寵物食品、烘焙原料、保健品等。
據大陸官方數據，進博會前七屆累計意向成交額超過5,000億美元，助力各國企業共同應對國際市場波動困局，足以彰顯大陸共享市場機遇的決心。
