快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

聽新聞
0:00 / 0:00

進博會來了美企最捧場 下周登場規模創新高

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
第八屆進博會下周在上海舉辦，美國企業參展面積連續七年保持第一。 杜邦公司微信公眾號
第八屆進博會下周在上海舉辦，美國企業參展面積連續七年保持第一。 杜邦公司微信公眾號

第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日在上海舉辦，大陸官方表示，本屆進博會企業展將有138個國家和地區的4,108家企業參展，美國企業參展面積連續七年保持第一，體現國際社會對中國經濟的堅定信心。

大陸商務部副部長盛秋平昨（28）日表示，本屆進博會各項籌備工作已基本就緒，90家世界500強和行業龍頭企業參展。整體展覽面積超過43萬平方公尺，規模再創新高。

大陸官方尚未公開參展美國企業名單。上海美國商會則是從8月中開始在微信公眾號上陸續釋出相關資訊，包括舉辦進博會美資製造業與技術裝備行業專場交流會、參加上海徐匯區進博招商全球合作夥伴計劃啟動儀式暨政策宣介。

根據上海美國商會介紹，上海美國商會與美國農業部今年三度攜手，合作組官方展台「美國食品與農業館」，面積達350平方公尺，共計19家來自美國州政府、農協會和中小企業參展。產品涵蓋牛肉、雞肉、葡萄酒、馬鈴薯、大米、大豆、果乾、鹽、寵物食品、烘焙原料、保健品等。

據大陸官方數據，進博會前七屆累計意向成交額超過5,000億美元，助力各國企業共同應對國際市場波動困局，足以彰顯大陸共享市場機遇的決心。

美國 上海 農業部

延伸閱讀

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

房市不振、債務纏身 陸房企在港迎下市潮

美中貿易戰火未波及 美企進博會參展面積第一

大陸林草業 4支柱產值逾兆

相關新聞

金融街論壇年會 陸釋放政策信號

2025金融街論壇年會27日在北京開幕，將持續至30日。本屆論壇年會聚焦推動全球金融高質量發展，呼籲進一步凝聚創新共識、...

東北三省一區 共建北糧南運通道

由遼寧省交通運輸廳、遼寧港口集團有限公司主辦的「北糧南運」高質量發展暨交通強國建設試點項目推進大會27日在大連舉行，東北...

東方風電機組 驚豔CWP2025

近日，2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）在北京盛大啟幕。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱...

廣交會境外採購商 近24萬人創新高

為期5天的第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第二期27日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至27日，境外採購...

安徽自貿試驗區 高新技術企業翻倍

中國（安徽）自由貿易試驗區（以下簡稱安徽自貿試驗區）五周年建設情況於27日展開新聞發布會，截至目前，安徽自貿試驗區擁有高...

人民幣有望升破7關口

人民幣對美元中間價昨（28）日調升25點，報7.0856，創下2024年10月15日以來最高。市場認為，隨著美國聯準會降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。