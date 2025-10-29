聽新聞
應對美關稅 陸與東協簽署自貿區3.0議定書

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸和東協昨在馬來西亞吉隆坡簽署「中國–東協自貿區三點○版升級議定書」，增設綠色經濟、供應鏈互聯互通等多個領域。大陸商務部指，這體現雙方堅定支持多邊主義和自由貿易，共同抵制保護主義、單邊主義。

在美國總統川普對全球發起關稅戰，大陸尋求加強與東協區域經濟合作，不僅為了共同宣示堅持多邊主義，更藉此增強經貿韌性和抗風險能力。

大陸與東協已連續五年互為第一大貿易夥伴，雙邊自貿協定最早在二○一○年生效。三點○版升級談判於二○二二年十一月啟動，並於今年五月結束。

大陸商務部昨發布解讀指，三點○版主要內容涵蓋九大領域，其中包含新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭與消費者保護、中小微型企業五個領域。

新華社指，與一點○版「降關稅」、二點○版「便利化」相比，三點○版的核心特徵是「由互降關稅向共建規則轉變」，是推動亞太經濟整合的重要里程碑。

第廿八次中國–東協領袖會議昨在吉隆坡登場，簽署儀式在會前進行，由大陸總理李強、馬來西亞總理安華共同見證。李強表示要續推更緊密的中國–東協命運共同體，包括加強戰略溝通，妥善處理分歧，推進南海行為準則磋商。

此外，歐盟發言人吉爾廿七日表示，中方高級技術代表團將在卅日訪問布魯塞爾，就稀土問題與歐盟進行會談。同日，川習會也預計在南韓舉行。

東協 自貿區

