速度超乎想像 華為鴻蒙汽車「僅花3年半」交付突破100萬輛

華為終端BG董事長余承東28日在微博發文稱，今天，鴻蒙智行全系汽車交付突破100萬輛，從零到百萬，華為僅用了43個月，速度超乎想像。

IT之家報導，余承東說，華為從問界開始，到如今五界齊聚，鴻蒙智行的隊伍不斷壯大，這份成績的背後，離不開夥伴的並肩同行、每位同事的辛苦付出，更離不開百萬車主的一路相伴！感謝大家的包容、理解和支持，是你們讓鴻蒙智行不斷變得更好，也讓我們每一步都走得更堅定、更有信心。未來，鴻蒙智行將推出更好的產品，為大家帶來更棒的出行體驗。期待下一個百萬台，來得更快！

鴻蒙智行持續保持高速增長態勢。2024年全年累計交付44萬4,956輛，成為中國造車新勢力中，人民幣30萬元以上年銷量冠軍，成交均價達人民幣37.9萬元，超越傳統豪華品牌雙B。

2025年3月，鴻蒙智行累計交付量突破68萬輛，其中問界M7累計交付超30萬輛，問界M9累計交付超17萬輛，同時連續10個月蟬聯中國汽車品牌成交均價TOP1。

2025年6月資料顯示，鴻蒙智行全系車型連續4周拿下新勢力品牌周銷量冠軍，第24周銷量突破11,600輛。旗艦車型尊界S800上市19天大定突破5,000輛，問界M9累計交付突破20萬輛，創人民幣50萬級車型交付新紀錄。

產品矩陣方面，鴻蒙智行已形成「五界」完整布局：包括問界（AITO）、智界（Luxeed）、享界（Stelato）、尊界（Luxury）及尚界。