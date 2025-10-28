快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

速度超乎想像 華為鴻蒙汽車「僅花3年半」交付突破100萬輛

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為鴻蒙汽車交付突破100萬輛。圖為問界車型。圖／中新社
華為鴻蒙汽車交付突破100萬輛。圖為問界車型。圖／中新社

華為終端BG董事長余承東28日在微博發文稱，今天，鴻蒙智行全系汽車交付突破100萬輛，從零到百萬，華為僅用了43個月，速度超乎想像。

IT之家報導，余承東說，華為從問界開始，到如今五界齊聚，鴻蒙智行的隊伍不斷壯大，這份成績的背後，離不開夥伴的並肩同行、每位同事的辛苦付出，更離不開百萬車主的一路相伴！感謝大家的包容、理解和支持，是你們讓鴻蒙智行不斷變得更好，也讓我們每一步都走得更堅定、更有信心。未來，鴻蒙智行將推出更好的產品，為大家帶來更棒的出行體驗。期待下一個百萬台，來得更快！

鴻蒙智行持續保持高速增長態勢。2024年全年累計交付44萬4,956輛，成為中國造車新勢力中，人民幣30萬元以上年銷量冠軍，成交均價達人民幣37.9萬元，超越傳統豪華品牌雙B。

2025年3月，鴻蒙智行累計交付量突破68萬輛，其中問界M7累計交付超30萬輛，問界M9累計交付超17萬輛，同時連續10個月蟬聯中國汽車品牌成交均價TOP1。

2025年6月資料顯示，鴻蒙智行全系車型連續4周拿下新勢力品牌周銷量冠軍，第24周銷量突破11,600輛。旗艦車型尊界S800上市19天大定突破5,000輛，問界M9累計交付突破20萬輛，創人民幣50萬級車型交付新紀錄。

產品矩陣方面，鴻蒙智行已形成「五界」完整布局：包括問界（AITO）、智界（Luxeed）、享界（Stelato）、尊界（Luxury）及尚界。

人民幣 華為 余承東

延伸閱讀

APEC首亮相！折疊機市占遭華為超車 三星急推三折機今年開賣

外媒爆這國經華為暗助中共改良飛彈 美官員憂「台海戰爭恐淪下風」

華為和蘋果生態打通 鴻蒙6支持與iOS設備互傳

搶AI人才 華為發全球招募令 騰訊祭獎學金 京東推天才計畫

相關新聞

銷量躋身前列 大陸電動汽車靠2優勢圍攻香港

大陸電動汽車正在圍攻香港，包括比亞迪、小鵬汽車及吉利汽車旗下的極氪等品牌，憑藉卓越的性價比和精準的本土化配置，不僅贏得香...

房市不振、債務纏身 陸房企在港迎下市潮

中國大陸五礦集團下屬地產平台五礦地產近日宣布從港交所私有化退市、另一家大陸民企上坤地產因年報「難產」被強制摘牌。今年以來...

「調整市場布局」85度C將關閉北京最後一家門市 消費者不捨嘆可惜

近年台灣餐飲品牌紛紛調整大陸市場布局，知名連鎖咖啡烘培品牌「85度C」也將關閉旗下所有北京門市。目前，85度C北京最後1...

2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登頂首富、「兩新面孔」擠進前10

胡潤研究院28日發布《2025胡潤百富榜》。港媒《信報》指出，農夫山泉創辦人鍾睒睒以5,300億元（人民幣，單位下同）第...

速度超乎想像 華為鴻蒙汽車「僅花3年半」交付突破100萬輛

華為終端BG董事長余承東28日在微博發文稱，今天，鴻蒙智行全系汽車交付突破100萬輛，從零到百萬，華為僅用了...

「川習會」在望 大陸股市一度衝高！滬指4000大關得而復失

中國股市今天在美中吉隆坡談判平順落幕、進而使「川習會」在望下，盤中一度衝高，上證指數更一度突破4000點大關，攻上401...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。