安徽自貿試驗區 高新技術企業翻倍

中國（安徽）自由貿易試驗區（以下簡稱安徽自貿試驗區）五周年建設情況於27日展開新聞發布會，截至目前，安徽自貿試驗區擁有高新技術企業超3400家，是設立之初的2.3倍。

中新社報導，安徽省商務廳廳長孫東海說，安徽發揮科創「金字招牌」作用，加強首創性、差異化探索。在打造「科創自貿」方面，安徽首創「賦權＋轉讓＋約定收益」職務科技成果所有權新模式、新型研發機構技術經理人股權激勵等集成改革，催生出一批科創企業。

在開展全產業鏈開放創新方面，安徽推動產業集聚迭代升級，圍繞智能網聯新能源汽車等產業推出開放創新舉措。

其中，安徽創新推出「雙元制」高等教育國際合作、國產小客車註冊登記自動化預查驗等新模式，落戶腫瘤原代細胞「活體」生物樣本庫、量子計算工程研究中心等一批新平台、新技術、新場景。

孫東海介紹，安徽自貿試驗區已形成236項制度創新成果，其中47項為中國首創。今年前9個月，安徽自貿試驗區實現進出口額超2297億元人民幣，同比增長32.3%。