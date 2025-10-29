快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

廣交會境外採購商 近24萬人創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

為期5天的第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第二期27日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至27日，境外採購商累計線下到會近24萬人，來自全球223個國家和地區，比上屆同期增長6.8%，再創新高。

中新社報導，本屆廣交會第二期展覽總面積達51.5萬平方公尺，設近2.5萬個展位，聚焦「品質家居」主題，設置三大板塊、15個展區。展覽覆蓋家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢具等大家居品類，打造「選品＋對接」高效平台，為全球採購商提供高效集成的家居採購服務。 　　

本屆廣交會第二期匯聚參展企業超1萬家，其中擁有國家級高新技術企業、專精特新小巨人、綠色製造及國家級工業設計中心等稱號的優質企業超2900家，較上屆增長逾10%。金王、三環、蘇泊爾、聯塑等行業領軍企業領銜亮相，推動產業轉型升級，全面提升行業創新能力與綠色含量。

本屆廣交會第二期產品正以創新與綠色的雙重動能，重新定義品質生活的邊界。比如，智能家居方面，電動分背床等產品搭載健康監測與調節系統，將健康管理融入生活細節；綠色材料方面，全球首創的負碳香氛應用乳木果蠟技術，碳足跡僅為傳統蠟燭的7.9%，實現「使用即減碳」。

綠色 碳足跡 電動

延伸閱讀

廣交會耶誕訂單旺 歐洲扮主力

廣交會二期開展 聚焦品質家居

廣交會去美元化 人民幣結算升溫

好讀周報／國家級遺址！萬山岩雕群難抵達 高市府建文化館把古蹟帶到眼前

相關新聞

金融街論壇年會 陸釋放政策信號

2025金融街論壇年會27日在北京開幕，將持續至30日。本屆論壇年會聚焦推動全球金融高質量發展，呼籲進一步凝聚創新共識、...

東北三省一區 共建北糧南運通道

由遼寧省交通運輸廳、遼寧港口集團有限公司主辦的「北糧南運」高質量發展暨交通強國建設試點項目推進大會27日在大連舉行，東北...

東方風電機組 驚豔CWP2025

近日，2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）在北京盛大啟幕。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱...

廣交會境外採購商 近24萬人創新高

為期5天的第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第二期27日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至27日，境外採購...

安徽自貿試驗區 高新技術企業翻倍

中國（安徽）自由貿易試驗區（以下簡稱安徽自貿試驗區）五周年建設情況於27日展開新聞發布會，截至目前，安徽自貿試驗區擁有高...

人民幣有望升破7關口

人民幣對美元中間價昨（28）日調升25點，報7.0856，創下2024年10月15日以來最高。市場認為，隨著美國聯準會降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。