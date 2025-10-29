廣交會境外採購商 近24萬人創新高

為期5天的第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第二期27日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至27日，境外採購商累計線下到會近24萬人，來自全球223個國家和地區，比上屆同期增長6.8%，再創新高。

中新社報導，本屆廣交會第二期展覽總面積達51.5萬平方公尺，設近2.5萬個展位，聚焦「品質家居」主題，設置三大板塊、15個展區。展覽覆蓋家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢具等大家居品類，打造「選品＋對接」高效平台，為全球採購商提供高效集成的家居採購服務。

本屆廣交會第二期匯聚參展企業超1萬家，其中擁有國家級高新技術企業、專精特新小巨人、綠色製造及國家級工業設計中心等稱號的優質企業超2900家，較上屆增長逾10%。金王、三環、蘇泊爾、聯塑等行業領軍企業領銜亮相，推動產業轉型升級，全面提升行業創新能力與綠色含量。

本屆廣交會第二期產品正以創新與綠色的雙重動能，重新定義品質生活的邊界。比如，智能家居方面，電動分背床等產品搭載健康監測與調節系統，將健康管理融入生活細節；綠色材料方面，全球首創的負碳香氛應用乳木果蠟技術，碳足跡僅為傳統蠟燭的7.9%，實現「使用即減碳」。