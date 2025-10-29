快訊

為上市鋪路…OpenAI與微軟協議 重組成為公益公司

仍有600多戶未搬遷…桃機第3跑道延後 估2032年完工

東方風電機組 驚豔CWP2025

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）近日在北京盛大啟幕。圖為展會現場。 本報資料照片
2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）近日在北京盛大啟幕。圖為展會現場。 本報資料照片

近日，2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）在北京盛大啟幕。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）參展，攜自主研發的海陸風電最新技術、標竿產品及整體解決方案精彩亮相，吸引了全球行業專家、採購商及媒體的關注。

作為全球風電產業的「風向標」，本屆大會匯聚近1000家參展企業，吸引來自45個國家和地區的約12萬人次觀眾。東方風電亮相的明星機組當屬今年7月與華能聯合研製下線的全球單機功率及風輪直徑最大的17兆瓦直驅型漂浮式海上風電機組。展會現場，權威協力廠商技術服務機構為該機組頒發設計認證，標誌著其技術可靠性與創新性獲得行業高度認可。

展會上，東方風電還發布多款新一代標竿產品，針對不同風況與應用場景定製開發，精準匹配陸上、海上市場需求，充分展現企業在風電機組設計與場景適配領域的核心競爭力。展會期間，東方風電還與華潤電力成功達成重要合作，為後續產業協同發展奠定基礎。

東方風電相關負責人表示，未來將攜手全球合作夥伴持續加碼科技創新，搶占新能源裝備領域科技制高點，在清潔能源賽道上開拓更多發展新機遇，為全球能源轉型貢獻「德陽智造」力量。

機組 能源 北京

延伸閱讀

千萬獎金、全球提案、百家展商齊聚 從臺灣故事到國際舞台　2025 TCCF 帶動臺流關注

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

從海上漂到天上飛！風電迸出新玩法 浮式、巨型風箏現蹤台灣有譜？

杜拜飛香港貨機衝落海！ 兩喪命地勤年約30及40歲 機上4名機組人員現況曝

相關新聞

金融街論壇年會 陸釋放政策信號

2025金融街論壇年會27日在北京開幕，將持續至30日。本屆論壇年會聚焦推動全球金融高質量發展，呼籲進一步凝聚創新共識、...

東北三省一區 共建北糧南運通道

由遼寧省交通運輸廳、遼寧港口集團有限公司主辦的「北糧南運」高質量發展暨交通強國建設試點項目推進大會27日在大連舉行，東北...

東方風電機組 驚豔CWP2025

近日，2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）在北京盛大啟幕。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱...

廣交會境外採購商 近24萬人創新高

為期5天的第138屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第二期27日在廣州閉幕。據廣交會官方通報，截至27日，境外採購...

安徽自貿試驗區 高新技術企業翻倍

中國（安徽）自由貿易試驗區（以下簡稱安徽自貿試驗區）五周年建設情況於27日展開新聞發布會，截至目前，安徽自貿試驗區擁有高...

人民幣有望升破7關口

人民幣對美元中間價昨（28）日調升25點，報7.0856，創下2024年10月15日以來最高。市場認為，隨著美國聯準會降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。