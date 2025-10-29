東方風電機組 驚豔CWP2025

近日，2025北京國際風能大會暨展覽會（CWP2025）在北京盛大啟幕。總部位於四川德陽的東方電氣風電股份有限公司（簡稱東方風電）參展，攜自主研發的海陸風電最新技術、標竿產品及整體解決方案精彩亮相，吸引了全球行業專家、採購商及媒體的關注。

作為全球風電產業的「風向標」，本屆大會匯聚近1000家參展企業，吸引來自45個國家和地區的約12萬人次觀眾。東方風電亮相的明星機組當屬今年7月與華能聯合研製下線的全球單機功率及風輪直徑最大的17兆瓦直驅型漂浮式海上風電機組。展會現場，權威協力廠商技術服務機構為該機組頒發設計認證，標誌著其技術可靠性與創新性獲得行業高度認可。

展會上，東方風電還發布多款新一代標竿產品，針對不同風況與應用場景定製開發，精準匹配陸上、海上市場需求，充分展現企業在風電機組設計與場景適配領域的核心競爭力。展會期間，東方風電還與華潤電力成功達成重要合作，為後續產業協同發展奠定基礎。

東方風電相關負責人表示，未來將攜手全球合作夥伴持續加碼科技創新，搶占新能源裝備領域科技制高點，在清潔能源賽道上開拓更多發展新機遇，為全球能源轉型貢獻「德陽智造」力量。