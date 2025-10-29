東北三省一區 共建北糧南運通道

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

由遼寧省交通運輸廳、遼寧港口集團有限公司主辦的「北糧南運」高質量發展暨交通強國建設試點項目推進大會27日在大連舉行，東北三省及內蒙古自治區（以下簡稱東北三省一區）合力共建「北糧南運」大通道，共促「北糧南運」降本提質增效。

當日，東北三省一區共同簽署《「北糧南運」物流降本提質增效交通強國建設試點項目合作協議》，各方將共建以幹線鐵路、公路、航運為主要通道，以大連港、營口港、錦州港等沿海港口為主要樞紐，覆蓋東北三省一區糧食主產區的「北糧南運」大通道格局

根據協議，各方將共同提升「北糧南運」大通道應急保障能力，構建日常情況下鐵路集疏、水路發運、公路補充，與極端狀態下公鐵、水路、航空的物資應急投送體系。此外，共同建立「北糧南運」大通道降本提質增效交通強國試點創建小組工作機制，打破地域壁壘和行業壟斷。

內蒙古 物流 格局

