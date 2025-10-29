金融街論壇年會 陸釋放政策信號

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2025金融街論壇系列活動之一的「金融街・環球風物嘉年華」，同步在北京開幕。匯聚來自全球與本地上百種品牌，包括各國美食、非遺、飲品與手作產品等，吸引消費者品嘗。（中新社）
2025金融街論壇年會27日在北京開幕，將持續至30日。本屆論壇年會聚焦推動全球金融高質量發展，呼籲進一步凝聚創新共識、激發變革動力、推進重塑行動，共同構建更具韌性、包容性和可持續性的全球金融體系。

中新社報導，中國人民銀行行長潘功勝、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席吳清以及中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新等出席開幕式並發表主題演講，公布一系列重要金融改革舉措，為全球經濟發展注入穩定性和新動能。 　潘功勝說，為加快構建覆蓋全面的宏觀審慎管理體系，中國人民銀行將強化系統性金融風險監測和評估體系；完善並強化重點機構和重點領域風險防範舉措；持續豐富宏觀審慎管理工具箱，提升系統化、規範化、實戰化水平；不斷健全協同高效的宏觀審慎管理治理機制。

李雲澤指出，國家金融監督管理總局將著力提升經濟金融適配性，更好促進經濟社會持續健康發展；深化改革擴大開放，不斷增強金融業發展動力和活力；更好統籌金融發展和安全，以新安全格局保障新發展格局。

吳清表示，證監會將緊緊圍繞防風險、強監管、促高質量發展工作主線，更加聚焦服務新質生產力發展，更加聚焦統籌發展與安全，更加聚焦強本強基，進一步深化投融資綜合改革，持續增強中國資本市場的包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務經濟社會發展和金融強國建設。

「今年前三季度，中國涉外收支規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高」。朱鶴新稱，將構建更便利、更開放、更安全、更智慧的外匯管理體制機制。推進人民幣國際化與資本項目高質量開放，深化直接投資、跨境融資等領域外匯管理改革。

中國人民銀行 經濟發展 金融風險

