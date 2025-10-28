「川習會」在望 大陸股市一度衝高！滬指4000大關得而復失

中國股市今天在美中吉隆坡談判平順落幕、進而使「川習會」在望下，盤中一度衝高，上證指數更一度突破4000點大關，攻上4010點，創10年來新高。但下午盤近關情怯且短線賣壓出籠，4000點得而復失，3大指數均由紅翻黑小跌作收，但中國法人仍普遍看好後市。

終場上證指數以3988.22點、下跌8.72點作收，跌幅0.22%；深證成指以13430.1點、下跌59.3點作收，跌幅0.44%；創業板指以3229.58點、下跌4.88點作收，跌幅0.15%。

滬深兩市成交總額為人民幣2兆1479億元，較前一交易日減少1922億元，呈價跌量縮態勢；全市場共有2366檔個股上漲，其中71檔漲停；2908檔個股下跌，其中10檔跌停。

類股方面，玻璃纖維、機場、國防軍工、航運港口等相關概念股漲幅較大；有色金屬、貴金屬、能源金屬、美容護理等概念股跌幅較大。

雖然滬指昨天盤中一度直逼4000點大關且以上漲作收，但中國股市今早開盤並未承接昨天的氣勢，反而開出平低盤。不過，買盤在開盤近半小時後逐漸湧入，3大指數逐漸由黑翻紅，在平盤上下震盪。上午11時過後多頭發動攻勢，3大指數同步衝高，上證指數更突破4000點大關，衝上4010.73點，引起不少中國投資人歡呼。

但下午開盤後，短線獲利回吐賣壓開始出籠，3大指數由紅翻黑，一度出現急殺，但不乏低接買盤，尾盤跌幅明顯縮小，直到收盤。

華西證券認為，中共20屆四中全會落實了中長線政策預期，加上APEC峰會「川習會」互動預期和美國降息等因素，中國股市短線有望得到提振，「慢牛」行情仍將延續。反映在類股上，「大科技」題材仍是中長線主流。

光大證券也認為，中國股市短線可望維持強勢表現。「十五五」時期的新一輪政策部署有望提振市場信心。另一方面，新一輪中美經談判穩住局勢，加上美國10月可望繼續降息，市場風險相對降低。在政策支持下，第4季上市公司獲利可望小幅修復，為市場增添動力。