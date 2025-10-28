討論稀土問題？傳中歐將在布魯塞爾進行會談 陸外交部回應

彭博報導稱，歐盟委員會透露，歐盟和大陸將在本周舉行會談，並討論稀土的相關議題，以解決貿易爭端。對此，大陸外交部表示，中歐經貿關係應以互利共贏為本，歐方應透過對話協商解決分歧，提供公平、透明、非歧視的營商環境。對於具體問題，他建議向中方主管機關詢問。

28日下午例行記者會上，法新社記者提問，歐盟和中國的代表團將在布魯塞爾進行貿易協定的會談，並且討論稀土的相關議題。請問中方是否打算放鬆對稀土的出口管制？

大陸外交部發言人郭嘉昆回應，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。中方希望歐方恪守支持自由貿易、反對貿易保護主義的承諾，不要動輒採取限制性的措施，而應堅持透過對話協商妥善解決貿易分歧，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，以實際行動維護市場經濟和世貿組織規則。郭嘉昆補充，「關於具體問題，建議你向中方主管機關詢問。」

此前，據彭博報導，歐盟委員會將接待1個中國大陸代表團，討論稀土出口限制問題。歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）表示，27日中歐雙方官員已經舉行了初步磋商會談，為大陸高級技術代表團30日的到訪做準備。

路透則指，歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）27日亦透露，大陸的高層官員預計在未來幾周內前往布魯塞爾，與歐盟討論北京方面針對稀土的出口限制措施。「我們對與中國的貿易關係感到非常憂慮，特別是中國近期針對關鍵原材料出口所採取的措施」，「希望能以恰當方式處理相關問題。」

大陸10月初宣布，計劃大幅收緊對稀土和其它關鍵材料出口的管控。根據這些措施，海外出口商即便只使用少量來自中國的特定礦產，也須要獲得出口許可證。據悉，北京當局掌控全球超過9成的稀土供應。稀土是高科技製造不可或缺的材料，應用於電動車、半導體及飛彈等領域。

同時，北京近期禁止安世半導體（Nexperia）從其大陸關聯公司出口產品。此舉被視為對荷蘭政府接管這家總部位於荷蘭奈梅亨的公司的報復措施。荷蘭方面擔心安世的母公司—大陸聞泰科技試圖削弱這家晶片製造商的獨立性。知情人士稱，歐盟和大陸官員初步討論臨時允許安世半導體晶片出口的可能性，以期在商討長期解決方案的過程中維持半導體供應。

值得注意的是，中歐在布魯塞爾的會談，可能將與美國總統川普和大陸國家主席習近平在南韓舉行的會晤同期舉行。