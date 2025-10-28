2025胡潤百富榜 鍾睒睒4度登頂首富、「兩新面孔」擠進前10

胡潤研究院28日發布《2025胡潤百富榜》。港媒《信報》指出，農夫山泉創辦人鍾睒睒以5,300億元（人民幣，單位下同）第4次成為中國大陸首富，刷新歷年首富財富紀錄，並追平阿里巴巴創辦人馬雲4度登頂的紀錄。

綜合紅星新聞、海報新聞、第一財經等陸媒報導，榜單顯示，緊追在農夫山泉創辦人鍾睒睒之後的，是字節跳動創辦人張一鳴，以4,700億元排名第2，財富增加1,200億元，增長主要來自AI業務推動公司估值上升；騰訊創辦人馬化騰則以4,650億元位列第3，財富年增1,500億元，得益於遊戲、廣告與金融科技業務協同發展。

而在百富榜中第4至10位的富豪，分別為：寧德時代董事長曾毓群、小米創辦人雷軍、網易創辦人丁磊、拼多多創辦人黃崢、美的集團大股東何享健家族、長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅，及吉利李書福家族。其中，雷軍和李書福為榜單上的新面孔。

胡潤研究院指出，雷軍今年成為「財富增長王」，其財富較去年增長1,960億元，增幅達151%，主要受惠於小米汽車業務的爆發式增長，和手機高端化突破帶來的盈利躍升。其他增長較快的企業家還包括泡泡瑪特創辦人王寧，憑藉Labubu爆紅，財富增長1,545億元至1,820億元，排第17位。

榜單顯示，今年共有1,434位個人財富達50億元以上的企業家上榜，年增31%；總財富接近30兆元，年增42%。千億級企業家增加15位至41位，10億美元級企業家達1,021位。而此次有376位新面孔首次入榜，為去年的7倍，其中老鋪黃金創辦人徐高明、徐東波父子以695億元財富居新人首位。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年胡潤百富榜總人數幾乎達到歷史新高，很大程度上得益於股市大幅回暖，上證指數、深證成指、恒生指數都比去年同期上漲了4、5成。科技領域新面孔的湧現、出口市場的增長，也為上榜人數的提升提供了重要支撐。上榜企業家人數比去年增長3成，達到1,400多位，與2021年的歷史高峰基本持平。

胡潤還指，今年，新質生產力企業家集體浮出水面。百富榜前10名中有5人，前100名中有60%，都具備新質生產力特徵，以寧德時代曾毓群、小米雷軍、吉利李書福、比亞迪王傳福、寒武紀陳天石為代表，他們深耕新能源、智能科技、高端製造核心賽道，憑藉技術突破與產業創新，成為新質生產力的重要推動者。